Campaña Quang Trung brinda confianza y reconstrucción de hogares en provincia de Quang Tri

Quang Tri, Vietnam (VNA) - En los primeros días de 2026, la provincia de Quang Tri vive un renacer tras las devastadoras lluvias e inundaciones que azotaron la región. La Campaña Quang Trung, lanzada por el Gobierno, avanza con rapidez en la reconstrucción de hogares y la implementación de medidas de prevención contra deslizamientos de tierra.

Gracias a esta iniciativa, la esperanza se renueva en las comunidades afectadas, que empiezan a ver resultados concretos con viviendas más seguras y la estabilización de sus vidas tras el paso de la tormenta.

Reconstrucción de viviendas: un nuevo hogar tras la tragedia



Una de las historias más conmovedoras es la de la familia de Nguyen Thi Thuong, residente de la aldea 2 de la comuna Khe Sanh. Tras los daños severos que sufrió su vivienda en noviembre de 2025 debido a un deslizamiento de tierra, su familia se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Ahora, gracias a la Campaña Quang Trung, la señora observa con optimismo cómo su nuevo hogar, construido con el apoyo de las autoridades locales y militares, está a punto de ser completado.

"Hubo noches en que me despertaba, pensando cuándo podríamos volver a tener un hogar seguro", cuenta emocionada. "Hoy, al ver cómo avanza la construcción, siento que mi sueño se está haciendo realidad", agregó.

La construcción de la vivienda comenzó apenas unas semanas después del desastre, con el compromiso de finalizarla antes del Tet (Año Nuevo Lunar) de 2026. Con un 90% de avance, se espera que la familia se mude el 10 de enero.

Este esfuerzo ha sido posible gracias a la colaboración entre la 968.ª División del Ejército y las autoridades locales, quienes movilizaron recursos y personal para asegurar que los hogares afectados fueran reparados o reconstruidos rápidamente, permitiendo a las familias recuperar su estabilidad.

Obras de emergencia: prevención de deslizamientos y recuperación del terreno



En paralelo a la reconstrucción de viviendas, la Campaña Quang Trung ha priorizado la ejecución de obras de emergencia para prevenir nuevos deslizamientos de tierra. Un ejemplo de esto es la intervención en el área de la calle Hung Vuong, en la aldea 3A de Khe Sanh, donde el deslizamiento de noviembre de 2025 dejó daños materiales y amenazas a la seguridad de la población.

El proyecto, que se completó en tiempo récord de 18 días, consistió en la estabilización del terreno, la construcción de un sistema de drenaje y la plantación de vegetación para prevenir futuros deslizamientos.

"Antes de la obra, cada vez que llovía, vivíamos con miedo. Ahora, sabemos que nuestras casas están más seguras", asegura Ho Van Dan, residente de la zona.

Con una inversión de 18 mil millones de VND (más de 685 mil USD), el proyecto fue ejecutado por el Departamento Construcción de Quang Tri, con el apoyo directo de la Brigada 384 y otras unidades del Ejército. En solo 18 días, se movilizaron más de 30.000 metros cúbicos de tierra y material, y se instalaron 200 estructuras de riego para asegurar la estabilidad del terreno.

El proyecto de emergencia para la prevención de deslizamientos de tierra en la comuna de Khe Sanh, provincia de Quang Tri, en la "Campaña Quang Trung", ha traído alegría y emoción a la población tras muchos años de constante preocupación por los deslizamientos de tierra. (Foto: VNA)

Trabajo conjunto entre militares y autoridades locales



El trabajo realizado en el barrio Khe Sanh es un ejemplo claro del esfuerzo coordinado entre el Ejército, las autoridades provinciales y los ciudadanos. A pesar de las condiciones difíciles, como el mal tiempo y el terreno accidentado, los equipos de trabajo no descansaron, operando las 24 horas del día con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos.

El coronel Thai Van Linh, jefe de la Brigada 384, destacó: "No hemos escatimado recursos ni esfuerzos. Sabíamos que el tiempo era crítico, y trabajamos con todas nuestras fuerzas para garantizar que las obras estuvieran listas a tiempo y fueran de la más alta calidad".

Por su parte, Nguyen Dang Quang, vicepresidente del Comité Provincial de Quang Tri, subrayó que la finalización de estas obras es un ejemplo de la efectiva colaboración entre las fuerzas armadas y la comunidad. "Este es un claro reflejo de cómo la unión entre el Ejército y el pueblo puede superar cualquier desafío", aseguró.

Un futuro renovado para las zonas afectadas



La Campaña Quang Trung no solo ha sido una respuesta inmediata ante los desastres naturales, sino también un símbolo de esperanza y resiliencia para los habitantes de Quang Tri. Además de reparar viviendas y construir infraestructuras, esta iniciativa ha logrado restaurar la confianza de la población en las instituciones, reforzando la unidad y el compromiso con el bienestar colectivo.

Gracias a los esfuerzos de reconstrucción y prevención, los residentes de las zonas más afectadas pueden mirar al futuro con mayor optimismo. Las nuevas casas, las obras de protección y la recuperación del entorno son el pilar sobre el que se asienta la estabilidad de estas comunidades, permitiéndoles empezar el nuevo año con un renovado sentido de seguridad y esperanza./.