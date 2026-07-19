Campaña de 500 días acelera en todo Vietnam la identificación de mártires de guerra

La comuna de Hai Hau (provincia de Ninh Binh) está excavando 54 tumbas de mártires cuya información aún no se ha identificado, con el fin de verificar la identidad de sus restos. Foto: Nguyen Lanh - VNA

Varias provincias vietnamitas intensifican la Campaña de 500 días para impulsar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de guerra, una iniciativa que avanza con un despliegue coordinado del Ejército, las autoridades locales y la población.



La revisión de archivos, la verificación de testimonios, la toma de muestras de ADN, la digitalización de información y la aplicación de nuevas tecnologías conforman una estrategia integral para devolver la identidad a miles de combatientes caídos cuyos restos aún permanecen sin identificar, una respuesta largamente esperada por sus familiares.



En la provincia norteña de Ninh Binh, los equipos de trabajo combinan la toma de muestras genéticas con la revisión de expedientes históricos, el contraste de documentos y la recopilación de testimonios de veteranos y habitantes locales para reconstruir los lugares de sepultura originales y los posteriores procesos de traslado de los restos.



Hasta el momento, la campaña se ha desarrollado en 108 cementerios de mártires distribuidos en 33 comunas y distritos urbanos, donde se han exhumado más de 4.300 tumbas, equivalentes a más del 55% del plan previsto.



Cerca de 4.000 muestras biológicas ya fueron remitidas al Instituto Militar de Medicina Forense para su análisis de ADN. La provincia mantiene el objetivo de concluir antes del 20 de octubre de 2026 la toma de muestras, la entrega del material biológico y la digitalización de toda la información relacionada con los mártires. Actualmente, Ninh Binh registra 7.839 tumbas sin identificar en 250 cementerios militares.



En la provincia altiplana de Lam Dong, el Comité Directivo 515 del Mando Militar local ha desplegado alrededor de 120 efectivos -entre militares, milicianos, personal sanitario y de apoyo logístico- distribuidos en cinco equipos especializados que trabajan de manera ininterrumpida en el Cementerio de Mártires de Da Lat.



A pesar de las lluvias y las bajas temperaturas características del altiplano central, las labores se desarrollan desde primeras horas de la mañana hasta el anochecer con el propósito de finalizar antes del calendario previsto. El camposanto alberga más de 2.000 tumbas, de las cuales 651 corresponden a mártires cuya identidad sigue siendo desconocida.



Todas ellas serán sometidas al proceso de toma de muestras de ADN bajo estrictos protocolos técnicos que garantizan tanto la calidad del material biológico como la preservación del estado original de las sepulturas. Una vez concluida esta etapa, los equipos continuarán la campaña en el Cementerio de Mártires de Binh Thuan, donde reposan más de 3.000 combatientes.



Mientras tanto, la provincia de Dak Lak reforzó la conducción de la campaña con la creación de un Comité Directivo encargado de coordinar y acelerar las tareas de búsqueda e identificación. El organismo, integrado por 14 miembros y presidido por la subsecretaria permanente del Comité partidista y presidenta del Consejo Popular provincial, Cao Thi Hoa An, tendrá como órgano permanente al Mando Militar Provincial.



Las autoridades consideran esta estructura esencial debido a las características del territorio, el tercero más extenso de Vietnam, con 92 de sus 102 comunas y barrios urbanos clasificados como zonas prioritarias para la defensa y la seguridad nacional.



Paralelamente a las labores de recuperación e identificación, la provincia impulsa campañas de sensibilización para incentivar a ciudadanos y organizaciones a aportar información sobre mártires y lugares de enterramiento, al tiempo que fortalece el uso de herramientas científicas y tecnológicas para desarrollar bases de datos sobre restos humanos, cementerios militares y familiares de los caídos.



La Campaña de 500 días avanza así en distintas regiones del país como uno de los mayores esfuerzos emprendidos por Vietnam para esclarecer la identidad de quienes dieron su vida por la independencia y la libertad nacional.



Cada muestra de ADN obtenida, cada documento recuperado y cada dato incorporado a las bases digitales representan un nuevo paso hacia la restitución del nombre y la historia de miles de mártires, además de renovar la esperanza de innumerables familias que, después de décadas de espera, anhelan conocer el paradero de sus seres queridos./.