Camino de piedra antiguo Pavie, testigo silencioso de la historia del Noroeste de Vietnam

Lai Chau, Vietnam (VNA)- Escondido en la ladera de la majestuosa montaña Nhiu Co San, el antiguo camino de piedra Pavie (Pavie Lai Chau), tras más de un siglo desempeñando el papel de arteria clave del comercio, “despierta” hoy como testigo histórico y se convierte en un atractivo destino de trekking para los amantes de la naturaleza y la exploración.

En el antiguo camino de piedra Pavie. (Fuente: VNA)

El camino de piedra Pavie comenzó a construirse en 1920, durante el período colonial francés. La vía fue explorada y dirigida por el gobernador Auguste Jean-Marie Pavie, con el objetivo de servir al transporte de alimentos y productos agrícolas, así como al control de la región fronteriza del Noroeste de Vietnam. Al concluirse, se consideró una ruta de comunicación vital que conectaba la provincia norteña de Lai Chau con la de Lao Cai.

Pavimentado íntegramente con piedra, con una anchura aproximada de tres metros, el camino permitía el tránsito tanto de peatones como de caballos de carga. A lo largo de la ruta, los franceses establecieron puestos de vigilancia e incluso construyeron un aeródromo cerca de la aldea de Nhiu Co San para apoyar el transporte en un terreno particularmente escarpado.

Detrás de esta obra se esconde un elevado sacrificio de los trabajadores locales. En medio de selvas profundas, altas montañas y un clima severo, muchas personas perdieron la vida por el hambre, el frío y el agotamiento. Pese a ello, el camino de piedra ha resistido el paso del tiempo y los conflictos; hasta la actualidad, unos 17 kilómetros conservan una fisonomía casi intacta.

Durante décadas, la población local utilizó silenciosamente esta vía. No fue hasta alrededor de 2017, cuando imágenes difundidas por los medios de comunicación y la comunidad de exploradores la dieron a conocer ampliamente, que el camino de piedra Pavie empezó a valorarse y a desarrollarse como un producto de turismo experiencial.

Las rutas de trekking suelen comenzar al amanecer y se recomienda contar con el apoyo de pobladores locales para guiar el camino, transportar equipaje y preparar alimentos. Los primeros cinco kilómetros son relativamente fáciles, con terreno bastante llano y cercano a zonas habitadas. A mayor altitud, el sendero se vuelve más solitario; las antiguas losas de piedra cubiertas de musgo emergen con claridad, evocando una belleza antigua pero resbaladiza, que exige buena condición física y equipamiento adecuado.

A cambio, el paisaje ofrece bosques primarios imponentes, extensas plantaciones de cardamomo y un ecosistema rico que varía según la altitud. Cerca del límite entre las provincias de Lai Chau y Lao Cai, los excursionistas encuentran un gran arroyo de aguas cristalinas y el paso de Gio, a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, asociado a numerosas historias espirituales transmitidas de generación en generación.

Hoy en día, el camino de piedra Pavie actúa como un vínculo entre aldeas de montaña y, al mismo tiempo, abre nuevas perspectivas para el desarrollo del turismo experiencial en Lai Chau–Lao Cai. Este “despertar” de una ruta centenaria no solo brinda experiencias memorables a los visitantes, sino que también contribuye a generar medios de vida, aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población local, simbolizando un renacer lleno de significado en el corazón del Noroeste vietnamita./.