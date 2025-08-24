Cada victoria de Vietnam nace del poder de la gran unidad nacional, afirma presidente

Hanoi (VNA) - Cada victoria de la nación nace del poder de la gran unidad, la unanimidad y la incansable consagración de todas las clases sociales bajo el ilustre liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, aseveró el presidente Luong Cuong en un encuentro celebrado hoy en Hanoi por el Frente de la Patria (FPV).



El presidente de Vietnam, Luong Cuong (primero, a la izquierda), y el primer ministro, Pham Minh Chinh (segundo, a la izquierda), participan en el encuentro (Foto: VNA)

Representantes de todos los estratos populares asisten al evento (Foto: VNA)

Delegados participantes en la cita. Foto: Lam Khanh - VNA



En la cita, que reúne a los líderes del Partido y el Estado y los delegados representantes del pueblo de todo el país, con motivo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional (2 de septiembre), el mandatario evocó que hace ocho décadas, bajo el liderazgo del Partido y el Presidente Ho Chi Minh, toda la nación se levantó para romper las cadenas de la esclavitud y derribar el yugo colonial y feudal.



El 2 de septiembre de 1945, en la histórica Plaza Ba Dinh, el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de la Independencia, proclamando ante todo el pueblo y el mundo el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, ahora la República Socialista de Vietnam. Desde entonces, el país entró en una nueva era - la de independencia, libertad y socialismo.



El jefe de Estado afirmó que el factor especialmente importante para lograr las grandes hazañas en la lucha por la liberación y reunificación del país, así como en la construcción y salvaguarda de la Patria, es la unidad.



Citando las palabras del Presidente Ho Chi Minh "El pueblo es la raíz", las calificó como una gran lección sobre la promoción del poder de la gran unidad nacional, con el FPV como la forma de reunir a todas las fuerzas patrióticas, transformar el poder latente en realidad y conquistar todas las victorias de la Revolución.

Bajo el liderazgo del Partido, el FPV mantiene firme su papel como núcleo político y hogar común para unir a todos los estratos sociales, grupos étnicos, religiones y pobladores dentro y fuera del país, creando una fuerza invencible de gran unidad nacional, sostuvo, y añadió que el Partido, el Estado y el pueblo recuerdan y honran las enormes contribuciones de todos los sectores, en los que la alianza obrero-campesina-intelectual constituye una base sociopolítica sólida y un pilar de la gran unidad nacional.



Durante la guerra por la liberación nacional, esa alianza fue la fuerza principal que no solo luchó directamente, sino que también fue un gran apoyo en la retaguardia. En el período de construcción y salvaguarda de la Patria, sigue desempeñando un papel crucial en el desarrollo socioeconómico, la garantía de la defensa y seguridad y las relaciones exteriores. Ha liderado movimientos de emulación patriótica y promovido la innovación, contribuyendo a la construcción de una fuerza nacional en aras del objetivo de "un pueblo próspero, un país fuerte, una sociedad justa, democrática y civilizada".



Igualmente, las minorías étnicas también han estado hombro con hombro con los obreros, campesinos e intelectuales, formando un bloque de unidad inquebrantable, ratificó.



El dirigente recordó con emoción los méritos del Presidente Ho Chi Minh, líderes precursores, héroes, mártires, madres heroicas, fuerzas armadas, trabajadores, pobladores de todos los sectores sociales, etnias y religiones, así como empresarios y vietnamitas en el extranjero que contribuyeron a la causa revolucionaria.



Enfatizó que al entrar en una nueva era, enmarcada por oportunidades y desafíos, resulta aún más necesario promover el patriotismo, la inteligencia y la aspiración a superarse. Sugirió continuar difundiendo y promoviendo el papel de los obreros, campesinos, intelectuales, grupos étnicos, religiones, empresarios y compatriotas en el extranjero en la construcción de un país rico, próspero, civilizado y feliz.

El país está implementando enérgicamente tres avances estratégicos: en las instituciones, en la capacitación de recursos humanos de alta calidad y en la construcción de infraestructura moderna. Además, se enfoca en la reforma administrativa, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como la promoción de una integración internacional profunda y cabal. Trabaja por crear avances en la elaboración y ejecución de leyes y el desarrollo de la economía privada como el motor impulsor más importante de la economía.



Según el mandatario, las lecciones de patriotismo, unidad y consagración de las generaciones anteriores mantienen sus valores intactos. Confió en que los delegados asistentes continuarán aportando su entusiasmo, sabiduría y experiencia a la causa de la construcción y salvaguarda de la Patria.



Exhortó al FPV a seguir desempeñando su papel central en la construcción y consolidación de la fuerza del gran bloque de unidad nacional, renovar sus contenidos y métodos de operación para unir al pueblo, despertar el patriotismo, la autodeterminación y la aspiración al desarrollo, fortaleciendo así la confianza y el consenso social.



También pidió que se promueva la inteligencia y el papel de los colectivos e individuos ejemplares, contribuyendo a la educación de las tradiciones y al fomento de los ideales revolucionarios y la aspiración a consagrar en las generaciones jóvenes.



En esta ocasión, los líderes del Partido, el Estado y el FPV entregaron obsequios a los distinguidos delegados por sus contribuciones a la construcción del gran bloque de unidad nacional./.