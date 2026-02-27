Cada médico debe ser una fuente de apoyo para los pacientes, dice líder partidista

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, habla en la visita. Foto: Thong Nhat – VNA

Cada médico debe ser una fuente de apoyo para los pacientes en sus momentos más difíciles, aseveró hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en una visita al Hospital de la Amistad en Hanoi con motivo del 71.º aniversario del Día Nacional del Médico (27 de febrero).



Dirigiéndose a la dirección, los médicos y el personal del nosocomio, el líder partidista les transmitió sus saludos y mejores deseos, así como a todo el personal sanitario del país. Recordó la enseñanza del Presidente Ho Chi Minh: "El médico debe ser como una madre", enfatizando que los profesionales de la salud no solo deben ser competentes, sino también portadores de una misión moral y humanitaria al servicio del pueblo.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, regala un obsequio a funcionarios y personal médico del Hospital de la Amistad. Foto: Thong Nhat – VNA



El dirigente destacó que el sector salud ha contribuido significativamente a mejorar la salud, la calidad y la esperanza de vida de la población, lo que representa una expresión viva del carácter humanista del Estado vietnamita. Afirmó que, a lo largo de más de siete décadas de desarrollo, el sector sanitario de Vietnam se ha consolidado gradualmente como uno de los pilares esenciales de la causa de construcción y salvaguarda de la Patria, y ahora cuenta con una red clínica cada vez más completa y modernizada, capaz de dominar técnicas médicas avanzadas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visita a un paciente que recibe tratamiento en el hospital. Foto: Thong Nhat – VNA

En el marco de la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y la Resolución N.º 72-NQ/TW del Buró Político, instó al sector de salud a redoblar sus esfuerzos para satisfacer las crecientes expectativas de la población y avanzar hacia la cobertura sanitaria universal, garantizando un acceso oportuno, equitativo y de calidad a la atención médica.



Enfatizó la necesidad de situar al paciente en el centro de todas las actividades, afirmando que cada hospital debe ser un lugar donde los pacientes lleguen con confianza y salgan tranquilos.



Elogiando los logros del Hospital de la Amistad en la atención y la protección de la salud de los cuadros dirigentes del Partido y el Estado, remarcó la particular importancia de esta misión, que exige un alto nivel de competencia profesional, un fuerte sentido de la responsabilidad y una dedicación absoluta.



En esta ocasión, To Lam también visitó la sala de cuidados intensivos y toxicología para reunirse y ofrecer obsequios a los pacientes críticos que reciben tratamiento en el hospital./.