Cada funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología debe ser pionero en su propio campo, exhorta premier

Hanoi (VNA) – El primer ministro Pham Minh Chinh instó hoy a la organización del Partido del Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como a sus líderes y al personal, a ser pioneros en la aplicación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, considerando estos campos como el "camino inevitable" para que Vietnam se consolide como una nación desarrollada y próspera.



El primer ministro Pham Minh Chinh asiste al evento. (Fuente: VNA)



Al intervenir en la primera Asamblea del Comité partidista del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el mandato 2025-2030, el premier destacó la necesidad de tomar los datos como base; la tecnología como herramienta; la innovación como motor; la transformación digital como método; y a las personas y empresas como centro.



Bajo el lema "Solidaridad - Disciplina - Avance - Creatividad - Desarrollo", la Asamblea resumió el periodo 2020-2025 y debatió las directrices y objetivos para el periodo 2025-2030. También se aportaron opiniones a los borradores de documentos del XIV Congreso Nacional del Partido y a los borradores de la primera asamblea del Comité partidista del Gobierno, período 2025-2030.



El informe indicó que, a partir del 1 de marzo de 2025, el Comité del Partido del Ministerio de Ciencia y Tecnología se formó mediante la fusión del Comité partidista del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Comité partidista del Ministerio de Información y Comunicaciones. Durante el mandato anterior, el Comité partidista logró la mayoría de sus objetivos, entre ellos: que la economía digital representara el 19-20% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025; que Vietnam ocupara el puesto 44 de 193 países en el índice global de innovación; y que la contribución de la productividad total de los factores alcanzara el 46,2%, cifra superior al periodo 2016-2020.



Entre los objetivos específicos se incluyen: que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital aporten un 5% del PIB; que la economía digital represente el 30% del PIB; que la cobertura 5G sea universal y que se implemente un piloto de 6G; la construcción de 100 centros de innovación y un centro nacional de supercomputación; la aplicación del 40% de los resultados de investigación; el apoyo a 1.000 empresas de ciencia y tecnología y 3.000 startups; la formación de 50.000 ingenieros y la atracción de 500 expertos internacionales; y el dominio de al menos el 70% de las tecnologías estratégicas.

El premier Pham Minh Chinh evaluó que, durante el último mandato, el Ministerio cumplió 32 de los 34 objetivos, con importantes avances institucionales, especialmente tras la Resolución 57 del Buró Político: se modernizó la infraestructura; se promovió la transformación digital; se impulsó la innovación; se modernizó el gobierno digital; y se mejoraron las competencias digitales de toda la población, beneficios que ya se perciben entre los ciudadanos.



No obstante, el premier también señaló de manera clara varias deficiencias: la lentitud en el desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la transformación digital del país sin avances significativos; la brecha considerable en capacidades científicas y tecnológicas frente a los países desarrollados; la falta de dominio de tecnologías estratégicas y esenciales; la escasez de personal altamente calificado; y los persistentes desafíos en seguridad de la información y protección de datos.



Al analizar la situación global, especialmente el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología en áreas como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, el big data, el Internet de las Cosas, la biotecnología, las nuevas energías y las tendencias mundiales hacia la transición verde y digital, destacó que, bajo el liderazgo del secretario general del Partido Comunista, To Lam, el Buró Político emitió recientemente los "Cuatro Pilares", incluida la Resolución n.º 57 sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



El jefe del Gobierno solicitó al Ministerio centrarse en construir un Partido sólido, mejorar la capacidad de liderazgo y la calidad del equipo, aplicando creativamente los cinco principios y métodos de liderazgo del Partido; perfeccionar los proyectos de ley sobre ciencia, tecnología, propiedad intelectual, transferencia de tecnología e inteligencia artificial; fomentar la inversión diversificada, especialmente la privada; y priorizar el desarrollo de tecnologías estratégicas como IA, robótica, semiconductores, big data, biología y energías renovables.



El Ministerio debe promover la transformación digital integral, desarrollar el gobierno digital, la economía digital, la sociedad digital y la ciudadanía digital; garantizar la seguridad de la información, la ciberseguridad y la soberanía digital; formar recursos humanos altamente cualificados con pensamiento crítico, combinando tecnología, gestión y negocios; y atraer y aprovechar al máximo el talento, jóvenes intelectuales y expertos vietnamitas en el extranjero.



De cara al futuro, el Primer Ministro pidió a la organización del Partido que se concentre en fortalecer al Partido, mejorar su capacidad de liderazgo y preparación para el combate, así como elevar la calidad de sus militantes.



Durante el evento, el primer ministro Pham Minh Chinh, quien es también secretario del Comité del Partido del Gobierno, presentó las decisiones que designan al Comité del Partido del Ministerio y a su Buró Ejecutivo para el período 2025-2030. El ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, fue reafirmado como Secretario del Comité del Partido del Ministerio para este mismo período./.