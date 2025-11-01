Ca Mau refuerza la lucha contra pesca ilegal mediante la digitalización y el estricto control de infracciones

Ca Mau, Vietnam (VNA) El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Phung Duc Tien, sostuvo un encuentro de trabajo con el Comité Popular de la provincia de Ca Mau sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Barcos pesqueros entrando y saliendo del estuario del río Doc, provincia de Ca Mau. (Foto: VNA)

Al intervenir en la reunión, Duc Tien reconoció los esfuerzos de Ca Mau por controlar estrictamente la flota, fortalecer el manejo de las infracciones y promover la digitalización de los datos pesqueros, contribuyendo a la estricta aplicación de las directrices del Gobierno y del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam.

Ca Mau es una localidad con una gran flota, por lo que los resultados de la provincia en la lucha contra IUU son muy importantes para el objetivo general de Vietnam de eliminar la tarjeta amarilla impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones acuáticas del país, destacó.

De acuerdo con el funcionario, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente valora la participación del sistema político local y, al mismo tiempo, insta a la provincia a continuar revisando y rastreando exhaustivamente los buques pesqueros infractores, así como a refozar la disciplina administrativa y garantizar que los datos pesqueros estén siempre actualizados y sean transparentes.

Por su parte, Le Van Su, vicepresidente del Comité Popular de Ca Mau, afirmó que la provincia considera ese combate una tarea política importante y a largo plazo y está decidida a sancionar con rigor las infracciones y a recompensar con prontitud a los grupos e individuos que demuestran buen desempeño, iniciativa y buenas prácticas en la gestión pesquera.

Hasta el 30 de octubre de 2025, la provincia cuenta con cinco mil 230 barcos pesqueros, entre ellos mil 942 con una eslora máxima de 15 metros o más.

En particular, el 100% de los buques obligados a instalar el sistema de seguimiento (VMS) ya lo han hecho. Todos los casos de pérdida de señal se actualizan, rastrean y procesan según el procedimiento digital./.