Ca Mau refuerza la lucha contra la pesca ilegal: mayor concienciación y compromiso de pescadores

Ca Mau, Vietnam (VNA) – Como parte del esfuerzo nacional por levantar la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea (CE) a los productos acuáticos vietnamitas, la sureña provincia de Ca Mau implementa soluciones coordinadas, como campañas de concienciación legal, inspecciones de embarcaciones, monitoreo de rutas y sistemas de trazabilidad electrónica. Paralelo a estas acciones, la urbe también avanza en la concientización de los pescadores para que tengan mejores prácticas de pesca, aspecto considerado clave para una explotación marina sostenible y responsable.



Fortaleciendo la concienciación a los pescadores



En el estuario de Song Doc, uno de los principales del delta del Mekong, se difunden periódicamente las normas legales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés).

La Guardia Fronteriza de Song Doc entrega folletos y ofrece orientación directa a propietarios de embarcaciones, capitanes e ingenieros. Gracias a estas acciones, el número de buques que pierden la señal o cruzan fronteras marítimas ha disminuido notablemente.

El pescador Le Tan Toi (Vinh Long) comentó que los funcionarios lo orientaron desde que su barco llegó al puerto, ayudándolo a comprender sus responsabilidades durante la pesca.

Por su parte, el pescador Ngo Viet Huu (comuna de Song Doc) afirmó que la concienciación sobre el registro de actividades pesqueras y la notificación de entradas y salidas del puerto ha mejorado considerablemente, cumpliendo con los requisitos de trazabilidad para la exportación.

Ma Minh Tam, secretario del Partido de la comuna de Song Doc, señaló que la localidad asigna responsabilidades específicas a cada funcionario por cada embarcación pesquera y supervisa de cerca los grupos de embarcaciones de alto riesgo.

Como resultado, la conciencia de los pescadores ha aumentado y las infracciones han disminuido de manera notable.

En otros puertos, como Ganh Hao, los pescadores también se comprometen a cumplir las normas, entendiendo que proteger los recursos marinos y la reputación de la pesca vietnamita es responsabilidad de todos.

Implementación constante de soluciones para construir una industria pesquera sostenible

Ca Mau está reforzando la gestión de embarcaciones, monitoreando rutas, controlando infracciones y difundiendo información legal.

En la isla Hon Khoai, pese a no contar con residentes permanentes, el Puesto de Guardia Fronteriza mantiene campañas de concienciación, distribuye folletos y motiva a los pescadores a no violar aguas extranjeras, realizando 51 patrullas durante 2025.

El director del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, To Hoai Phuong, subrayó que la lucha contra la pesca IUU se combina con el control de entrada y salida de embarcaciones, coordinando con las fuerzas pertinentes para monitorear las actividades pesqueras en alta mar.

Según el vicepresidente del Comité Popular Provincial, Le Van Su, Ca Mau cuenta con una flota pesquera extensa y de desarrollo espontáneo durante años, lo que ha generado una gestión limitada y complejas infracciones de pesca.

La provincia ha adoptado soluciones como la instalación de dispositivos de rastreo y el uso de software de gestión de embarcaciones, además de implementar programas piloto de reconversión ocupacional y crear áreas marinas protegidas para promover la explotación sostenible.

La provincia está cumpliendo con las tareas asignadas, incluido el proyecto de reconversión ocupacional, un paso complejo pero esencial para el desarrollo sostenible.

En el próximo período, Ca Mau seguirá revisando datos, reforzando la gestión de embarcaciones, brindando apoyo a los pescadores y abordando de manera decidida las violaciones.

El presidente del Comité Popular Provincial, Lu Quang Ngoi, solicitó movilizar a todo el sistema político y a la ciudadanía, con la determinación de poner fin a la pesca IUU y contribuir así al objetivo nacional de levantar pronto la “tarjeta amarilla” de la CE./.