Buró Político designa a nuevos miembros para Secretariado del Comité Central del PCV del XIV mandato

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, en representación del Buró Político del XIV mandato, firmó hoy la Decisión Nn.º 05-QDNS/TW, mediante la cual se designan a los diez miembros del Buró Político que se integrarán al Secretariado del Comité Central del Partido.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam. Foto: VNA



Entre los designados se encuentran el propio Secretario General To Lam, quien también ocupa el cargo de secretario de la Comisión Militar Central; Tran Cam Tu, Miembro permanente del Secretariado del Comité Central y Secretario del Comité del PCV de los órganos partidistas a nivel central; Le Minh Hung, Miembro del Buró Político del XIII mandato, Secretario del Comité Central del Partido y Jefe de su Comisión de Organización; Bui Thi Minh Hoai, Secretaria del Comité Central del Partido, Secretaria del Comité partidista del Frente de la Patria y organizaciones de masas a nivel central, Presidenta del Frente de la Patria de Vietnam; y Nguyen Trong Nghia, Secretario del Comité Central del Partido, Miembro del Buró ejecutivo de la Comisión Militar Central, General, Jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam.



También fueron nombrados Trinh Van Quyet, Secretario del Comité Central del Partido del XIII mandato, Jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas; Le Minh Tri, Secretario del Comité Central del Partido, jefe de su Comisión de Asuntos Interiores; Pham Gia Tuc, Jefe de la Oficina del Comité Central del Partido; Tran Sy Thanh, Jefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido; y Nguyen Thanh Nghi, Jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido./.