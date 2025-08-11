Buque naval de Vietnam participa en ejercicio multilateral de la ASEAN

Khanh Hoa, Vietnam, 11 ago (VNA) – La fragata 016 - Quang Trung, junto con una delegación de trabajo de la Armada Popular de Vietnam, zarpó el 10 de agosto desde el Puerto Militar de Cam Ranh, en la provincia de Khanh Hoa, con destino a Penang, Malasia, para participar en el tercer Ejercicio Naval Multilateral de la ASEAN (AMNEX 3).







Una ceremonia de despedida celebrada para la delegación en el Puerto Militar de Cam Ranh en la provincia de Khanh Hoa el 10 de agosto. (Foto: qdnd.vn)

Durante su estancia en Malasia, la fragata y la delegación vietnamita participarán en diversas actividades en puerto, en la Revisión de la Flota Naval de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en ejercicios marítimos. El programa incluye las ceremonias de apertura y clausura del AMNEX 3, un desfile callejero, una reunión técnica naval de la ASEAN, visitas y recepciones a bordo de buques, maniobras de formación y reabastecimiento en el mar, simulacros para enfrentar amenazas de seguridad desde embarcaciones de alta velocidad, fotografía aérea de las formaciones y saludos protocolares en alta mar.



La delegación, encabezada por el coronel Nguyen Vinh Nam, subcomandante de la Región Naval 4, cumple con las directrices de la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa Nacional sobre integración internacional y diplomacia en materia de defensa. Este ejercicio tiene como objetivo mejorar la coordinación frente a desafíos comunes de seguridad marítima y reforzar la cooperación, la confianza, el entendimiento mutuo y las relaciones entre las armadas participantes, con miras a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.



La participación de Vietnam en AMNEX 3 refleja su compromiso como miembro activo de la Reunión de Jefes de Armada de la ASEAN (ANCM) y responde a la invitación de la Marina Real de Malasia, reafirmando su apoyo a las actividades multilaterales organizadas por dicho país.



Esta misión también representa una oportunidad para que la delegación mejore sus capacidades de mando conjunto, preparación para el combate y dominio de armamento y equipos durante operaciones prolongadas en el mar. Además, permite adquirir experiencia en la organización y participación en eventos internacionales, realizar reconocimientos y recopilar información estratégica a lo largo del trayecto./.