Buque de Guardia Costera de Vietnam visita Corea del Sur

Seúl (VNA) - El buque CSB 8001 de la Guardia Costera de Vietnam realizó una visita a Corea del Sur del 15 al 19 de junio, con el objetivo de reforzar la cooperación entre los organismos de seguridad marítima de ambos países y contribuir al fortalecimiento de su Asociación Estratégica Integral.

Los delegados de las guardias costeras de Vietnam y Corea del Sur (Fuente: VNA)

El buque, operado por el Comando de la Región 3 de la Guardia Costera y encabezado por el coronel Nguyen Tran Dong, subcomandante de dicha región, atracó en el puerto de Yeosu, en la provincia de Jeolla del Sur, donde se llevaron a cabo intercambios de información y sesiones de trabajo con la Guardia Costera de Corea del Sur.



Esta visita representó el segundo intercambio de este tipo entre ambas fuerzas, tras la realizada por el buque vietnamita CSB 8004 del Comando de la Región 1 de la Guardia Costera en noviembre de 2024.

Durante la ceremonia de bienvenida celebrada el 15 de junio, Kim Tae Kyun, presidente de la Academia de la Guardia Costera de Corea del Sur, calificó la visita como un hito significativo que refleja el creciente nivel de amistad y cooperación entre los organismos de seguridad marítima de ambos países. Asimismo, expresó su esperanza de que en el futuro se amplíen los intercambios, se compartan experiencias y se logre una coordinación aún más estrecha.



Por su parte, el mayor general Luong Dinh Hung, subcomandante de la Guardia Costera de Vietnam, agradeció la cálida recepción de la parte coreana y destacó la eficaz cooperación mantenida en los últimos años, la cual ha contribuido a fortalecer la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Corea del Sur y a promover la seguridad marítima.



También afirmó que la visita evidencia el éxito de la 14.ª reunión bilateral entre las fuerzas de guardacostas de ambos países y refleja el creciente nivel de confianza y entendimiento mutuos.



En un contexto de desafíos marítimos compartidos, como la piratería, el contrabando, la delincuencia transnacional, la contaminación marina y los desastres naturales, Luong Dinh Hung subrayó la importancia de la cooperación práctica para mejorar la capacidad de aplicación de la ley y abordar de manera eficaz los problemas emergentes en el mar, en beneficio de ambos países y de la paz y la estabilidad regional.



Durante su estancia, los oficiales y la tripulación del CSB 8001 participaron en intercambios profesionales sobre aplicación de la ley marítima, búsqueda y rescate, prevención y respuesta a incendios, seguridad marítima y desafíos de seguridad no tradicionales. Asimismo, tomaron parte en simulacros conjuntos de búsqueda y rescate, actividades deportivas y culturales, y realizaron una visita de cortesía a la Academia de la Guardia Costera de Corea del Sur.



La visita reafirmó el papel proactivo de la Guardia Costera de Vietnam en la promoción de la cooperación internacional, el fortalecimiento de las capacidades de aplicación de la ley marítima y el apoyo a la implementación efectiva de la cooperación bilateral en materia de seguridad marítima, al tiempo que profundiza aún más la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur./.