Buon Ma Thuot reconocida por National Geographic entre los mejores destinos gastronómicos del mundo

Dak Lak, Vietnam (VNA) La ciudad de Buon Ma Thuot, en la provincia vietnamita de Dak Lak y considerada la capital cafetera de Vietnam en la majestuosa Altiplanicie Occidental, fue reconocida por National Geographic como uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo en la lista “Best of the World 2026”, una de las selecciones turísticas más influyentes a nivel global, con más de 150 millones de lectores.

Turistas prueban el café de Buon Ma Thuot. (Foto: nhandan.vn)





Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Dak Lak, este reconocimiento sitúa a Buon Ma Thuot al mismo nivel que algunos de los destinos culinarios más emblemáticos del planeta y proyecta internacionalmente el patrimonio cafetero de Vietnam, así como la singular riqueza gastronómica y cultural de la Altiplanicie Occidental.



Dak Lak produce alrededor del 30% del café de Vietnam y es conocida por cultivar algunos de los mejores granos de café robusta del mundo. En esta región, la cultura del café trasciende la actividad económica para convertirse en una tradición viva, estrechamente vinculada a la vida cotidiana de la población local, de las comunidades étnicas E De y M’nong, y de los extensos paisajes verdes de las tierras altas.

Los visitantes que llegan a Buon Ma Thuot pueden disfrutar de una experiencia cafetera única. El recorrido “de la plantación a la taza” permite explorar vastos cafetales y participar directamente en la cosecha, el tostado y la preparación del café. También pueden descubrir la ceremonia tradicional del café del pueblo E De, una práctica cultural íntima transmitida de generación en generación.



La ciudad cuenta además con una vibrante cultura de cafeterías, con cientos de establecimientos independientes que sirven cafés elaborados artesanalmente en escenarios que van desde antiguas villas coloniales hasta jardines al aire libre con vistas a valles cubiertos por la niebla.



Entre sus principales atractivos destaca el Museo Mundial del Café, el único de su tipo en el Sudeste Asiático dedicado exclusivamente a la historia y la cultura global del café.



Asimismo, la indicación geográfica “Café Buon Ma Thuot”, protegida legalmente en más de 30 países, constituye una prueba del carácter excepcional y la calidad distintiva de este producto cultivado en las tierras altas de la región. La combinación de suelos de basalto rojo ricos en nutrientes, altitudes de entre 400 y 800 metros sobre el nivel del mar y un clima tropical de montaña confiere al café un sabor que los expertos internacionales describen como intenso, equilibrado y profundamente aromático.



“El reconocimiento de National Geographic es motivo de orgullo no solo para Buon Ma Thuot y la provincia de Dak Lak, sino para todo Vietnam. Invitamos cordialmente a viajeros y amantes del café de todo el mundo a descubrir de primera mano aquello que hace inconfundible nuestra cultura cafetera. Buon Ma Thuot no es solo un destino; es una emoción, una historia y una taza de café que jamás se olvida”, afirmó Nguyen Son Hung, jefe de la División de Gestión Turística del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Dak Lak./.