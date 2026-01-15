El Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico anunció que las condiciones meteorológicas serán, en general, favorables durante la celebración del 14.º Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, previsto en Hanoi del 19 al 25 de enero.



Buen pronóstico del tiempo para el próximo XIV Congreso Nacional del Partido. Foto: Cong Dat/VNP

En la capital, del 18 al 20 de enero, se prevé tiempo seco, con ligera niebla en las primeras horas de la mañana, intervalos de sol a lo largo del día y temperaturas frías durante la noche y al amanecer.



Entre la tarde-noche del 20 y el 22 de enero, se esperan lluvias como consecuencia de la influencia del monzón del noreste.



Del 21 al 25 de enero, dominará un ambiente frío, con episodios de frío intenso en algunas zonas. Las temperaturas mínimas nocturnas se situarán entre los 12 y 15 grados centígrados, mientras que las máximas diurnas rondarán los 16 a 19 grados centígrados. Bajo la influencia del aire frío, desde la madrugada y a lo largo del día 21 de enero, la zona norte del Mar del Este - incluida la zona especial de Hoang Sa - registrará vientos fuertes del noreste, lo que provocará un fuerte oleaje y un mar muy agitado./.