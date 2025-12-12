Brasil ayuda a las víctimas de las inundaciones en Vietnam

Buenos Aires (VNA) – En los últimos días, diversas organizaciones y empresas brasileñas han respondido al llamado de la Cámara de Comercio Brasil–Vietnam para unirse a los esfuerzos destinados a ayudar al país indochino a superar las consecuencias de los recientes desastres naturales.

El grupo JBS dona 20.000 dólares y miles de mantas, sábanas y colchones para las familias afectadas (Fuente: VNA)

El grupo JBS —una de las mayores empresas procesadoras de alimentos de Brasil y socio de múltiples entidades vietnamitas— se ha adelantado en estas acciones al donar 20.000 dólares y miles de mantas, sábanas y colchones para las familias afectadas, con el fin de brindar asistencia inmediata a la población en zonas inundadas.

Por su parte, la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, informó durante una reunión con la delegación del Comité Central de Política Estratégica del Partido Comunista de Vietnam —encabezada por el vicetitular Nguyen Duc Hien en su visita a Brasil a inicios de diciembre— que está evaluando medidas de apoyo adecuadas para las comunidades damnificadas en el centro del país asiático.

La ABC subrayó que estudiará la posibilidad de compartir experiencias en gestión de desastres, respuesta a inundaciones y reconstrucción post-catástrofe, ámbitos en los que Brasil ha acumulado valiosas lecciones prácticas tras enfrentar grandes crecidas en Río Grande do Sul, Bahía y Pernambuco en los últimos años.

Asimismo, varias empresas brasileñas de los sectores logístico, agrícola y de cadenas de suministro están considerando activamente cubrir costos de transporte y ofrecer donaciones de bienes de socorro destinados a Vietnam.

La Embajada de Vietnam en Brasil afirmó que continuará coordinando estrechamente con las autoridades brasileñas y con el Ministerio de Relaciones Exteriores dela nación indochina para garantizar que toda la asistencia llegue al país de manera oportuna, segura y eficaz.

Además de estas contribuciones, varias embajadas acreditadas en Brasilia y la Asociación de Amistad Brasil–Vietnam han enviado cartas y mensajes de solidaridad ante las pérdidas humanas y materiales causadas por las recientes inundaciones en el país indochino./.