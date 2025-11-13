Boom tecnológico impulsa fusiones y adquisiciones en Vietnam

Hanoi (VNA) - En lo que va del año 2025 el mercado de fusiones y adquisiciones de Vietnam ha registrado un fuerte cambio hacia los sectores tecnológico y de startups, con transacciones de mayor escala y más estratégicas.

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)

Una serie de acuerdos alimentan el mercado



La operación más destacada fue el anuncio de Appirits Inc. de un acuerdo para distribuir la totalidad de la compañía vietnamita de Bunbu a accionistas individuales, por un valor total de aproximadamente 241 millones de dólares, incluidos 66,6 millones de dólares en efectivo y 174,4 millones de dólares en forma de pago contingente (el comprador paga al vendedor una cantidad adicional en función del rendimiento futuro de la empresa una vez completada la transacción).



Esta tendencia es coherente con el panorama global de fusiones y adquisiciones, donde los flujos de capital se desplazan desde los activos fijos a los intangibles basados en el conocimiento y la tecnología, especialmente las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), los chips semiconductores y las computadoras cuánticas.



El informe de PwC muestra que más del 70% del valor de las transacciones globales desde 2024 hasta la fecha se ha centrado en tecnología, datos y productos farmacéuticos, industrias de alto margen basadas en la capacidad de innovación.



Preponderancia del sector tecnológico



A partir de las operaciones de fusiones y adquisiciones, resulta evidente que los fondos extranjeros y los gigantes tecnológicos están particularmente interesados en la IA, los semiconductores, los datos y la tecnología financiera (fintech), áreas estratégicas en las que Vietnam está promoviendo la inversión.



En general, esta tendencia muestra un cambio claro. Si bien los sectores inmobiliario, de consumo, industrial y financiero siguen atrayendo capital, su atractivo y su importancia estratégica a largo plazo han disminuido.



Le Han Tue Lam, presidenta del Consejo Administrativo de la empresa VinVentures, subrayó que esto refleja el hecho de que la mayoría de las industrias tradicionales han madurado.



Las empresas de los sectores bancario, inmobiliario y manufacturero se han estabilizado y el hecho de entrar en estos sectores es actualmente muy difícil debido a las grandes barreras y a los mercados claramente definidos, señaló.



Sin embargo, la tecnología está abriendo un nuevo frente donde Vietnam compite de cerca con los países del sudeste asiático, consideró.



Según Lam, para 2030, Vietnam contará con al menos seis nuevos unicornios. Se prevé que el sector tecnológico crezca rápidamente, no solo en términos de ritmo de desarrollo, sino también en la escala de los casos de inversión, con decenas de millones de dólares estadounidenses movilizados de fondos nacionales y extranjeros.



Mientras tanto, Dinh The Anh, subdirector general y jefe del Departamento de asesoría en fusiones y adquisiciones del grupo KPMG Vietnam, también expresó su confianza en que el campo tecnológico será el foco de atención en el futuro.



Anteriormente, las operaciones de fusiones y adquisiciones tenían como objetivo principal complementar el capital para la producción y las actividades comerciales, pero ahora la demanda se ha desplazado hacia la búsqueda de un ecosistema tecnológico integral, afirmó.



Por su parte, Nguyen Anh Tuan, presidente de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera, evaluó que los acuerdos en los sectores industrial y tecnológico están evolucionando hacia la cooperación estratégica a largo plazo, en lugar de simples adquisiciones.



Esta es una señal positiva que ayuda a Vietnam a participar más profundamente en la cadena de valor global, mejorando su nivel tecnológico y su capacidad de producción, apuntó.



Se prevé que, hasta 2028, Vietnam experimentará una intensa actividad de fusiones y adquisiciones en los sectores de tecnología, salud, logística y energías renovables, impulsada por la creciente demanda interna, las prioridades "Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza (ESG)" y la transformación digital.



Los esfuerzos del país indochino en materia de innovación, digitalización y crecimiento verde siguen siendo un motor para atracción del capital de inversión./.