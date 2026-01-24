Biografía resumida de To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam

La primera reunión del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato, celebrada el 23 de enero, eligió por unanimidad a To Lam, secretario general del Comité Central del XIII mandato, para ocupar este cargo.

A continuación, la Agencia Vietnamita de Noticias les brinda a los lectores la biografía resumida del líder partidista.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. Foto: VNA

– Nombre completo: To Lam

– Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1957

– Fecha de ingreso al Partido: 22 de agosto de 1981

– Lugar de origen: provincia de Hung Yen

Cargos desempeñados:

– Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam de los mandatos XIII y XIV

– Miembro del Buró Político de los mandatos XII, XIII y XIV

– Miembro del Comité Central del PCV de los mandatos XI, XII, XIII y XIV

– Presidente de la República Socialista de Vietnam y titular del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional: 2024

– Secretario de la Comisión Militar Central (desde agosto de 2024)

– Jefe del Comité Directivo Central para la prevención y la lucha contra la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos

– Diputado a la Asamblea Nacional de las Legislaturas XIV y XV

– Teoría política: nivel avanzado

– Especialización profesional: Derecho – Seguridad

– Título y grado académico: Profesor de Ciencias de la Seguridad, Doctor en Derecho

Resumen de su trayectoria profesional:

– 1974–1979: Estudiante en la Universidad de Seguridad Popular (actual Academia de Seguridad Popular)

– 1979–2010: Trabajó en el Ministerio de Seguridad Pública

– 2010–2016: Viceministro de Seguridad Pública

– 2016–2024: Secretario del Comité partidista del Ministerio de Seguridad Pública y Ministro de esta cartera

– Enero de 2019: Ascendido al rango de General de la Seguridad Pública Popular

– 2024: Presidente de la República Socialista de Vietnam

– 3 de agosto de 2024: Elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIII mandato

– 22 de enero de 2026: Elegido miembro del Comité Central del XIV mandato, período 2026–2031, en el XIV Congreso Nacional del Partido

– 23 de enero de 2026: Elegido por unanimidad como secretario general del Comité Central del Partido del XIV mandato en la primera reunión de este órgano./.