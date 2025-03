Binh Phuoc es testimonio de voluntad y deseo de desarrollo continuo, afirma presidente

Binh Phuoc, Vietnam (VNA) La provincia sureña de Binh Phuoc no sólo se ha convertido en un punto brillante en el desarrollo socioeconómico, sino que también ha sido un testimonio de la voluntad y la aspiración de desarrollo continuo de una tierra devastada por la guerra.



El presidente Luong Cuong entregó la Orden de Trabajo de primera clase al Comité partidista provincial, las autoridades y el pueblo de Binh Phuoc. Foto: Lam Khanh – VNA



Así lo afirmó el presidente Luong Cuong durante un acto conmemorativo del 50 aniversario del Día de Liberación de la provincia de Binh Phuoc, organizado hoy en la localidad, con la participación de numerosos funcionarios de alto nivel.



Repasando las gloriosas páginas históricas de los años de lucha por la independencia nacional del ejército y el pueblo de Binh Phuoc, Luong Cuong enfatizó que la victoria de An Loc - Binh Phuoc tuvo un significado estratégico y de importancia particular, pues, abrió la puerta de entrada del noroeste para que las fuerzas militares avanzaran directamente a Saigón, preparándose para la histórica campaña de Ho Chi Minh, contribuyendo al triunfo de la primavera de 1975, liberando completamente el sur y reunificando el país.



Después de 50 años, se pueden comprender con mayor profundidad la gran trascendencia de la victoria para liberar la provincia de Binh Phuoc. Esta no es solo una victoria, resultado de una guerra, sino también un símbolo del espíritu indomable, la voluntad férrea y la fe en la victoria del ejército y las personas de Binh Phuoc, así como de la fuerza armada y el pueblo del país.



El mandatario evaluó que de un lugar que una vez fue un feroz campo de batalla, con un punto de partida socioeconómico bajo, Binh Phuoc se ha convertido actualmente en una provincia en desarrollo dinámico de la región sureña, destacó.

Binh Phuoc no sólo ha alcanzado logros económicos extraordinarios, sino que también se considera un punto destacado en materia de desarrollo cultural y social, donde la vida de sus habitantes mejora constantemente, entre otros aspectos, resaltó.



En los próximos tiempos, el jefe de Estado instó a Binh Phuoc que continúe promoviendo firmemente su tradición heroica, junto con la valentía, la inteligencia, la voluntad, la determinación, el espíritu y la fuerza del pueblo, de la gran unidad nacional, para trabajar junto con el país en aras de entrar en una nueva era, la del ascenso, desarrollo fuerte y próspero del pueblo.



En la ocasión, el presidente Luong Cuong entregó la Orden de Trabajo de primera clase al Comité partidista provincial, las autoridades y el pueblo de Binh Phuoc, reconociendo sus éxitos notables en el desarrollo socioeconómico de las zonas de minorías étnicas, contribuyendo a la causa de la construcción del socialismo y la defensa de la Patria.



En el mismo día, Luong Cuong y su comitiva visitaron y colocaron inciensos en el Sitio de Reliquia Histórica Nacional Phu Rieng Do, lugar donde se estableció la célula del Partido Comunista de Indochina en Phu Rieng, comuna de Thuan Phu, distrito de Dong Phu, provincia de Binh Phuoc.



Se trata de primera célula del Partido en la región sureña y su creación ayudó a que el movimiento revolucionario de los trabajadores del caucho cambiara radicalmente.



También visitaron y entregaron obsequios al veterano Nguyen Phuong My, un testigo histórico que luchó y participó en toda la campaña para liberar Phuoc Long y Dong Xoai en 1975./.