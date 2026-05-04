Bancos vietnamitas refuerzan los escudos digitales contra el fraude en línea

Hanoi (VNA) – Ante el creciente nivel de sofisticación del fraude financiero y las estafas en línea, los bancos vietnamitas están reforzando los controles de transacciones y desplegando herramientas digitales para detectar riesgos de forma más temprana y proteger mejor a los clientes.

Foto ilustrada. Fuente: cafef.vn

El Banco Estatal de Vietnam (BEV) informó que, hasta el 12 de abril, se habían emitido más de 3,7 millones de alertas a clientes a través del sistema de información para la gestión, supervisión y prevención de riesgos de fraude en operaciones de pago (SIMO).

Según informes de las instituciones participantes, más de 1,2 millones de clientes suspendieron temporalmente o cancelaron transacciones tras recibir advertencias, por un valor cercano a 4,17 billones de VND (158,12 millones de dólares).

Antes de esa fecha, SIMO había sido implementado en 149 instituciones, incluidas 99 entidades de crédito y 50 intermediarios de pago. Hasta el 23 de marzo, la plataforma había recopilado más de 688.000 registros de actividades sospechosas de fraude.

A nivel bancario, también se están ampliando los sistemas de protección digital. En el banco de agricultura Agribank, la plataforma de detección y alerta de fraude AgriNotify ha sido integrada en Agribank Plus, la banca móvil y los servicios de banca por internet, tanto para transferencias internas como interbancarias. Una vez que los clientes introducen la información del destinatario, el sistema verifica automáticamente los datos internos y los de las autoridades competentes para identificar señales anómalas. Las alertas se clasifican en tres niveles de riesgo y se muestran de inmediato, permitiendo a los usuarios reconsiderar antes de completar una transacción.

Las medidas de protección también se están extendiendo más allá de los canales digitales. En las sucursales, bancos como BIDV, VietinBank, Vietcombank y MB han implementado mecanismos de alerta en tiempo real para proporcionar información inmediata sobre riesgos a los clientes.

Junto con las salvaguardias técnicas, las entidades continúan instando a los clientes a mantenerse vigilantes, proteger los datos personales y la información confidencial, seguir las alertas de riesgo y cumplir con las directrices de seguridad en las transacciones emitidas por bancos y autoridades.

Para reforzar la seguridad de los pagos, el BEV ha exigido a las entidades de crédito y a los intermediarios de pago intensificar los controles de riesgo, fortalecer la supervisión de las transacciones y vigilar más de cerca a los comercios y unidades de aceptación de pagos.

Los bancos comerciales deben revisar sus procedimientos internos, cumplir estrictamente con las regulaciones sobre la apertura y uso de cuentas, tarjetas y billeteras electrónicas, y verificar la legalidad de las órdenes de pago, garantizando al mismo tiempo que la información de las cuentas se muestre de manera completa y precisa.

Asimismo, deben actualizar los criterios para identificar transacciones sospechosas, mejorar la notificación y el intercambio de datos a través de SIMO, y reforzar la comunicación pública para prevenir fugas de información y frenar prácticas como el alquiler o la compraventa de cuentas bancarias y billeteras electrónicas.

En abril, muchos bancos comerciales suspendieron simultáneamente la división automática de transferencias iguales o superiores a 500 millones de VND (unos 19.000 dólares) en las plataformas de banca digital.

Esta medida cumple con la Circular 40/2024 del SBV sobre servicios de pago intermediado. Según las nuevas normas, las transacciones por encima de ese umbral deben procesarse a través de canales de transferencia regulares, a partir del 1 de mayo para clientes individuales y del 5 de mayo para clientes corporativos.

Funcionarios del sector bancario señalaron que ralentizar las transferencias de alto valor mejorará la transparencia, reforzará el control de los fondos y reducirá los riesgos de fraude, al tiempo que contribuirá a proteger los activos de los clientes.

A finales del primer trimestre de 2026, el sistema de pagos electrónicos interbancarios había procesado un volumen equivalente a varios billones de dólares en transacciones, lo que supone un aumento de más del 70% interanual, según las estadísticas./.