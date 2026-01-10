Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El banco UOB, con sede en Singapur, ha elevado su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam en 2026 al 7,5%, frente a la estimación anterior del 7%, reconociendo el desempeño económico del país en 2025, más fuerte de lo esperado.

El banco UOB eleva previsión de crecimiento del PIB de Vietnam en 2026 al 7,5%. (Fuente: Vietnam+)

Según el último informe de perspectivas económicas de UOB sobre Vietnam, el PIB real del país creció un 8,46% interanual en el cuarto trimestre de 2025, acelerándose desde el 8,25% del tercer trimestre. Este sólido desempeño se debió principalmente a la resiliencia de las exportaciones y a la estabilidad de la manufactura, a pesar del impacto negativo de los aranceles de Estados Unidos.

La tasa de crecimiento del cuarto trimestre superó significativamente la previsión de Bloomberg del 7,7% y la proyección anterior de UOB del 7,2%, marcando la expansión trimestral más rápida desde 2009, excluyendo el período volátil causado por la pandemia de la COVID-19.

En 2025, el PIB de Vietnam creció un 8%, superando la previsión de UOB del 7,7%, pero aún por debajo del objetivo del Gobierno de 8,3–8,5%, lo que habría requerido un impulso extraordinario en el último trimestre.

Las exportaciones continuaron siendo el principal motor de crecimiento. En el cuarto trimestre de 2025, la facturación por exportaciones aumentó un 19% interanual, mientras que las exportaciones totales del año crecieron un 17%, a pesar de los obstáculos relacionados con los aranceles. El sector de procesamiento y manufactura también registró un sólido desempeño, creciendo un 11,3% en el cuarto trimestre, frente al 10% del año anterior, lo que elevó el crecimiento anual del sector al 10,5%.

Suan Teck Kin, director ejecutivo de Investigación de Economía y Mercados Globales en UOB, señaló que la economía vietnamita demostró una notable resiliencia en 2025. Con un crecimiento del PIB del 8%, Vietnam entra en 2026 con bases sólidas, lo que llevó al banco a elevar su previsión de crecimiento del PIB al 7,5%, desde el 7% anterior.

Sin embargo, UOB también advirtió sobre varios riesgos a la baja, incluidos el efecto de una base alta, la posible moderación del crecimiento de las exportaciones tras un período de rápida expansión y la prolongada incertidumbre sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos.

Vietnam se considera una economía muy abierta y, por lo tanto, vulnerable a choques comerciales externos. Las exportaciones de bienes y servicios representan actualmente alrededor del 83% del PIB, la segunda mayor proporción en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), después de Singapur.

Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de exportación de Vietnam, representando alrededor del 30% del total de exportaciones en 2024, seguido de China (15%) y Corea del Sur (6%). Los principales productos exportados a Estados Unidos incluyen electrónica, teléfonos y componentes, muebles, calzado y prendas de vestir, que juntos representaron casi el 80% de las exportaciones vietnamitas a ese mercado.

En cuanto a la política monetaria, el experto de UOB considera que, dado el sólido desempeño de crecimiento en 2025 y las perspectivas favorables para 2026, el Banco Estatal de Vietnam tiene un margen limitado para flexibilizar aún más su política. Las presiones inflacionarias persisten, con una inflación promedio de 3,2% en 2025 y una inflación subyacente del 3,3%, impulsadas principalmente por el aumento de los costos en salud y educación.

Los desarrollos en el tipo de cambio también merecen atención. En 2025, el dong vietnamita se depreció un 3,1% frente al dólar estadounidense, la tercera mayor caída en Asia después de la rupia india y la rupia indonesia. En este contexto, UOB espera que el banco central mantenga la tasa de refinanciamiento sin cambios en 4,5% durante todo 2026 para salvaguardar la estabilidad macroeconómica./.