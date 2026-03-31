Banco Estatal de Vietnam instruye estabilizar tasas de interés en todo el sistema. Foto ilustrativa: VNA

El Banco Estatal de Vietnam (BEV) emitió un documento oficial dirigido a las instituciones de crédito, sucursales de bancos extranjeros y filiales regionales del BEV para implementar soluciones coordinadas que estabilicen las tasas de interés del mercado, con el fin de controlar la inflación y apoyar el crecimiento económico.



La autoridad monetaria exigió el cumplimiento estricto de la Directiva No. 01/CT-NHNN del 9 de enero de 2026, la cual define las tareas clave del sector bancario para el presente año. Las entidades deben adoptar medidas proactivas para mantener la estabilidad de las tasas, respetando rigurosamente las regulaciones sobre la cotización y aplicación tanto de los intereses de depósito como de los préstamos.



Un punto destacado de la instrucción es el mandato de incrementar la transparencia informativa. En este sentido, los bancos comerciales están obligados a publicar de forma continua en sus sitios web indicadores específicos, tales como las tasas de interés promedio de los préstamos, el diferencial entre las tasas de depósito y de crédito, así como los detalles de los programas y paquetes de financiamiento vigentes para facilitar el acceso al capital de ciudadanos y empresas.



Asimismo, el BEV instó a las instituciones de crédito a equilibrar de manera adecuada sus fuentes de capital y su uso, garantizando la liquidez y la capacidad de pago para evitar fluctuaciones bruscas en las tasas de interés. El flujo de crédito debe orientarse prioritariamente hacia la producción, los negocios y los sectores que impulsan el crecimiento de la economía, asegurando siempre la estabilidad de todo el sistema financiero.



Por otra parte, se instruyó a las filiales regionales del Banco Estatal a intensificar la supervisión y realizar inspecciones periódicas o sorpresivas en sus jurisdicciones. El objetivo es detectar y sancionar severamente cualquier violación a las normativas de tasas de interés vigentes.



El Banco Estatal reafirmó que continuará monitoreando de cerca la evolución del mercado y fortalecerá la fiscalización del cumplimiento de las directrices del gobierno y del primer ministro. Las instituciones financieras y las oficinas regionales del BEV serán responsables ante la ley y el gobernador del banco central por los resultados de la ejecución de estas tareas estratégicas./.