Banco Estatal de Vietnam analiza planes para establecimiento de bolsa de oro

Hanoi (VNA) - Vietnam avanza hacia la modernización de su mercado del oro con planes para establecer una bolsa de oro nacional, con el objetivo de movilizar sistemáticamente ese metal en poder del público y canalizarlo hacia inversiones productivas.



Panorama del seminario (Foto: VNA)



Al intervenir en una seminario, celebrado la víspera en Hanoi para debatir la propuesta, Pham Tien Dung, vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam (BEV), describió la evolución del mercado del oro, enfatizando el compromiso del Gobierno con la estabilización del panorama macroeconómico mediante marcos regulatorios eficaces.



La decisión de estudiar y considerar la creación de una bolsa de oro es una política integral destinada a perfeccionar las instituciones y la infraestructura del mercado, conforme a las directrices del Secretario General del Partido, el Primer Ministro y las autoridades pertinentes, dijo.



El plan busca movilizar las reservas de oro en manos de la población, transparentar las transacciones, limitar el libre comercio descontrolado, fortalecer el rol de gestión estatal sobre el mercado de oro y proporcionar datos claros para el análisis, la previsión y la formulación de políticas, subrayó.



El BEV planea informar al Gobierno sobre la implementación piloto de la bolsa de oro este mes.

Dao Xuan Tuan, director del Departamento de Gestión de Divisas del BEV, afirmó que el establecimiento de dicha plataforma bajo gestión estatal es coherente con la realidad y las directrices de los altos líderes, así como las normativas.



Inicialmente, se establecerá una bolsa de oro físico que serviría como un canal de distribución público y transparente para el oro importado que cumpla con los estándares. Las fases posteriores incluirán la introducción gradual de cuentas de oro y productos derivados, buscando movilizar las reservas de oro de la población, reducir el acaparamiento y transformarlas en capital de inversión para la producción y los negocios.



Se propusieron tres modelos para la bolsa: establecer una bolsa nacional de oro, permitir la comercialización de oro en bolsas de materias primas y crear una plataforma de negociación de oro dentro del Centro Financiero Internacional de Vietnam.



El objetivo es crear un centro de transacciones de oro moderno y transparente, con infraestructura de pago y almacenamiento estandarizada, que contribuya a la estabilidad del mercado y a reducir la predominancia del oro en la economía.



Se espera que la bolsa evolucione mediante un enfoque gradual, con planes de implementación adaptables a la evolución del panorama del comercio del oro.



Es importante destacar que la fase piloto no integrará de inmediato la bolsa nacional de oro con los mercados internacionales.



El simposio tuvo como objetivo principal proporcionar información, intercambiar ideas, compartir experiencias y buscar asesoramiento para la creación y operación de esta bolsa. Este es un paso crucial en el proceso de perfeccionar el marco legal y el mecanismo operativo de la plataforma, asegurando que la fase piloto se realice de manera prudente, segura, transparente y eficiente, contribuyendo a la estabilidad del mercado del oro y de la macroeconomía./.