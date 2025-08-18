Bamboo Airways facilita cambio gratuito de billete tras mudanza a la terminal 3 del aeropuerto Tan Son Nhat

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Bamboo Airways transfirió oficialmente todas sus operaciones de vuelos nacionales de la terminal 1 a la número 3 del Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, a partir de las 00:00 horas del 18 de agosto.



Trabajadores de Bamboo Airways. (Fuente: VNA)



Del 18 al 25 de agosto, los pasajeros de Bamboo Airways que pierdan su vuelo por no estar al tanto del cambio de terminal, pero lleguen a la terminal 3 dentro de los 20 minutos posteriores a la hora programada de salida, podrán beneficiarse de un cambio gratuito de billete al siguiente vuelo disponible en la misma ruta.

Si los vuelos posteriores estuvieran completos, la aerolínea seguirá ofreciendo la reprogramación sin cargo adicional ni diferencia tarifaria hacia el servicio más cercano disponible. En las rutas operadas solo una vez al día, los pasajeros serán reubicados gratuitamente en el vuelo del día siguiente.



En la terminal 3, Bamboo Airways atiende a los pasajeros en los mostradores de facturación 45–50, con flexibilidad para ampliarse a los mostradores 43–52 si fuera necesario. El mostrador de venta de boletos de última hora de la aerolínea está ubicado convenientemente cerca de la puerta D2./.