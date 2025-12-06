BAD brinda asistencia de emergencia a tres países asiáticos afectados por inundaciones

Hanoi (VNA) – El presidente del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), Masato Kanda, anunció el 4 de diciembre que la institución proporcionará apoyo inmediato en forma de subvenciones a Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, tras recibir solicitudes de ayuda de sus Gobiernos.

Según un comunicado del banco, se enviarán hasta 3 millones de dólares a Sri Lanka; 2 millones a Tailandia; y 2 millones a Vietnam. Estas subvenciones respaldarán las labores humanitarias y de emergencia, y provendrán del Fondo de Respuesta a Desastres de Asia y el Pacífico (APDRF), que otorga fondos acelerados a países miembros en desarrollo para salvar vidas inmediatamente después de grandes desastres naturales.

Kanda declaró: “Los Gobiernos y ciudadanos de Sri Lanka, Tailandia y Vietnam pueden estar seguros de que el BAD brindará asistencia para salvar vidas y reconstruir comunidades. Trabajaremos de manera rápida y en coordinación con los Gobiernos para ofrecer refugio, consuelo y esperanza a quienes han sido afectados por estos trágicos sucesos”.

Las inundaciones han causado graves pérdidas humanas y daños a la infraestructura en el sur y sudeste asiático.

Se ha confirmado la muerte de al menos 355 personas en Sri Lanka, mientras que otras 366 siguen desaparecidas. En Tailandia, las fuertes lluvias han provocado graves inundaciones, causando al menos 176 muertes en las provincias del sur. Varias zonas del centro del país han permanecido bajo el agua durante más de cuatro meses.

En Vietnam, la región central, ya golpeada por dos tormentas consecutivas en octubre, ha vuelto a sufrir devastadoras inundaciones. Según la Autoridad de Gestión de Desastres y Diques de Vietnam, unas 280 personas en todo el país perdieron la vida a causa de desastres naturales desde principios de año hasta finales de octubre, con pérdidas económicas estimadas en 1.400 millones de dólares./.