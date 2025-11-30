Bac Ninh impulsa agricultura avanzada y procesamiento hasta 2030

Bac Ninh, Vietnam (VNA) La provincia norvietnamita de Bac Ninh se centrará desde ahora hasta el 2030 en el desarrollo profundo de la economía agrícola, asociada al procesamiento y consumo de productos agrícolas, informó Duong Thanh Tung, director del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la localidad.

Los distritos de Luong Tai y Gia Binh conforman una zona de cultivo de zanahorias de 300 hectáreas. (Fuente: https://baobacninhtv.vn/)

El Departamento revisa y asesora la elaboración de políticas para apoyar el desarrollo agrícola en el próximo período, centrándose en el progreso de la agricultura, la silvicultura y la acuicultura en la provincia de Bac Ninh en el período 2026-2030, con vistas a eliminar los cuellos de botella en la tierra, el crédito y atracción de inversiones, detalló la fuente.

Al mismo tiempo, asesora la implementación de proyectos de cultivos clave y ganadería propia de la localidad (como frutales, porcino y avícola, silvicultura económica) para desarrollar integralmente el sector agrícola, comunicó.

En el futuro, Bac Ninh trabajará en planificar y orientar la reestructuración de los cultivos y la ganadería según las fortalezas de cada localidad y región ecológica.

Además, la provincia pretende construir un parque industrial de procesamiento agrícola, un centro de investigación y producción de maquinaria y equipo al servicio del procesamiento agrícola de alta tecnología para elevar la proporción de procesamiento profundo en aras de reducir costos y aumentar el valor del rubro.

Asimismo, Bac Ninh se centra en el desarrollo de una producción agrícola que cumpla con los estándares de calidad como VietGAP (Buenas Prácticas Agrícolas de Vietnam), GlobalGAP (Buenas Prácticas Agrícolas Globales), orgánicos y circulares, asociados a la construcción de marca y trazabilidad para satisfacer el mercado de consumo interno, con miras a la exportación.

Por otro lado, ejecuta efectivamente las resoluciones principales del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam asociadas con el sector agrícola, incluyendo la promoción del uso de la ciencia y la tecnología, la transformación digital integral en el sector agrícola, la construcción de bases de datos y la aplicación de inteligencia artificial en el monitoreo de la calidad del suelo de áreas clave de cultivo.

También presta atención a invertir en el desarrollo de sistemas de infraestructura para atender la producción agrícola concentrada y a gran escala, especialmente sistemas de diques y de irrigación para responder de forma proactiva a fenómenos climáticos inusuales.

Duong Thanh Tung también enfatizó en la necesidad de promover la mecanización sincrónica en la producción agrícola, especialmente en etapas con bajos niveles de mecanización como la siembra, la fertilización, la pulverización de plaguicidas y el secado de productos agrícolas.

En los primeros 10 meses de 2025, el valor total del comercio exterior de la provincia se estima en cerca de 150 mil millones de dólares.



Las exportaciones totalizaron en 77,39 mil millones de dólares. Los principales artículos de venta incluyen: ordenadores, productos electrónicos y componentes, teléfonos de todo tipo, maquinaria y equipos, entre otros.

El valor de las importaciones fue de 72,46 mil millones de dólares, centrando en los productos como ordenadores, artículos electrónicos y componentes, maquinaria y equipos, materias primas y auxiliares textiles, plásticos vírgenes, entre otros.

Para 2026, la provincia se esfuerza por lograr 105,7 mil millones de dólares en exportaciones y 98,9 mil millones de dólares en importaciones./.