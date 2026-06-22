Bac Ninh atrae flujos de inversión extranjera de alta calidad

Bac Ninh, Vietnam (VNA)- La provincia norvietnamita de Bac Ninh continuará impulsando la integración económica internacional y la captación selectiva de inversión extranjera directa (IED) de alta calidad, vinculada a la transferencia de tecnología, el desarrollo de industrias auxiliares y una mayor participación en las cadenas de valor regionales y globales.

Una línea de fabricación de productos electrónicos en el complejo industrial de Thanh Van, Bac Ninh. (Foto: VNA)





Según el vicepresidente del Comité Popular de Bac Ninh, Pham Van Thinh, hasta la fecha, la provincia ha atraído más de 3.500 proyectos de IED procedentes de 46 países y territorios, con un capital registrado total de alrededor de 50 mil millones de dólares. En la localidad operan grandes corporaciones internacionales como Samsung, Foxconn, Amkor Technology y Goertek.



En 2026, la provincia se centra en implementar de manera efectiva sus compromisos de integración y los acuerdos de libre comercio (TLC), manteniendo un crecimiento exportador sostenible, aumentando la proporción de productos de alta tecnología y apoyando a las empresas en el aprovechamiento de las preferencias arancelarias para expandir sus mercados.



Bac Ninh también revisa y perfecciona sus mecanismos y políticas relacionadas con inversión, comercio, importación y exportación, logística y medio ambiente, con el fin de alinearlas con los compromisos internacionales, eliminando obstáculos institucionales y creando condiciones favorables para la producción y los negocios.



Asimismo, la provincia refuerza el apoyo a las empresas en el acceso a información de mercado, normas de origen y estándares técnicos, al tiempo que mejora la capacidad de gestión, el desarrollo de marca, la participación en cadenas de suministro globales y la respuesta a disputas comerciales internacionales.



Bac Ninh también intensifica la cooperación con socios internacionales y promueve la conexión entre empresas nacionales y corporaciones multinacionales y de IED, con el objetivo de desarrollar una red de proveedores locales.



Además, alienta la participación en ferias y exposiciones dentro y fuera del país para promover productos y ampliar mercados.



A finales de junio de 2026, la provincia prevé organizar un encuentro con empresas e inversores japoneses con la participación de cerca de 130 delegados y representantes de la Organización de Promoción del Comercio de Japón (JETRO).



El evento tiene como objetivo resolver dificultades empresariales y promover el potencial y el entorno de inversión de la provincia.



En mayo de 2026, Bac Ninh atrajo más de mil millones de dólares en inversión equivalente. En los primeros cinco meses del año, el total de inversión captada superó los 7,18 mil millones de dólares, incluyendo 98 nuevos proyectos nacionales con un capital registrado superior a 5,3 mil millones de dólares y 142 proyectos de IED con más de 466 millones de dólares en capital registrado./.