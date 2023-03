Bac Lieu despliega medidas drásticas para combatir la pesca ilegal

Bac Lieu, Vietnam (VNA) – La provincia de Bac Lieu, en el Delta del Mekong, junto con otras localidades del país, ha desplegado medidas drásticas en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y en el desarrollo sostenible del sector pesquero por el bien de las personas y del país, afirmó el presidente del Comité Popular local, Pham Van Thieu.



Con una captura anual de unas 120 mil toneladas de productos del mar, Bac Lieu identifica la pesca como un sector clave. Dado esto, ha estado intensificando la lucha contra la pesca INDNR y ha obtenido muchos resultados alentadores.



En particular, no ha registrado ninguna embarcación pesquera que infrinja aguas extranjeras desde 2022.



Para lograr tales resultados, la provincia ha comprometido a todo el sistema político a tomar medidas contra la pesca INDNR para ayudar a eliminar la advertencia de "tarjeta amarilla" de la Comisión Europea (CE).



El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural provincial se ha coordinado con otros departamentos, sectores y administraciones a nivel del distrito para aumentar la conciencia del público, gestionar estrictamente las embarcaciones que trabajan en alta mar y abordar las deficiencias en la lucha contra la pesca INDNR.



Según Nguyen Hoang Xuan, director del subdepartamento de pesca, Bac Lieu ha trabajado para hacer cumplir de manera efectiva las regulaciones legales sobre pesca y abordar las debilidades según lo recomendado por la CE.



La Oficina también ha trabajado con sectores relevantes para monitorear y examinar embarcaciones mientras previene y maneja infracciones, especialmente infracciones de aguas extranjeras.



En particular, todos los vehículos de al menos 15 metros de eslora han sido equipados con los sistemas de seguimiento de buques tal y como se reglamenta.



Las autoridades también han asignado personal de las fuerzas, incluido el subdepartamento de pesca, la oficina de inspección y control de pesca y los puestos de guardia fronterizo, para vigilar las 24 horas del día a fin de proporcionar información a las embarcaciones, pedir a los propietarios de estas que cumplan con las normas legales y mantener contacto y coordinación entre fuerzas.



Con el fin de seguir adelante con la implementación de las recomendaciones de la CE en el futuro, Pham Van Thieu dijo que el Comité Popular provincial ordenó a los departamentos, sectores y localidades que continúen implementando seriamente las instrucciones contra la pesca INDNR emitidas por el miembro permanente de la Secretaría del Comité Central del Partido, el Primer Ministro, el jefe del Comité Directivo nacional para el combate de la pesca INDNR, y el Comité Provincial del Partido y el Comité Popular.



Además, Bac Lieu llevará a cabo más patrullas y exámenes y se ocupará estrictamente de las infracciones, agregó.



La lucha contra la pesca INDNR y el desarrollo sostenible del sector pesquero ayudarán no solo a elevar la estatura de Vietnam o implementar convenciones internacionales sobre la protección del medio ambiente marino, sino también a salvaguardar la soberanía marítima de la Patria, enfatizó el funcionario./.