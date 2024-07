Ba Ria-Vung Tau intensifica esfuerzos para combatir pesca ilegal

Ba Ria-Vung Tau, Vietnam (VNA)- Hasta el momento, todos los barcos pesqueros registrados en la provincia sureña de Ba Ria-Vung Tau han actualizado sus informaciones en la base de datos nacional de pesca (Vnfishbase), según afirmó hoy Pham Thi Na, subdirectora del Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural.

Lo afirmó en una conferencia celebrada para revisar la implementación del combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y desarrollar el trabajo en virtud de la Resolución 04/2024/NQ/HDTP del 12 de junio de 2024 del Consejo de Jueces del Tribunal Popular Supremo de Vietnam.



Las autoridades locales han concedido el registro temporal a mil 140 embarcaciones con los “tres NO” (sin registro, sin examen, sin licencia), añadió.



La tasa de instalación de dispositivos del sistema de seguimiento de buques (VMS) entre los pesqueros con una eslora de más de 15 metros ha alcanzado el 97,15%, y el 75,92% tiene licencia para operar en el mar.



Desde principios de 2023 hasta finales de junio de este año, las fuerzas pertinentes de la provincia han detectado y manejado 205 de 207 casos de buques pesqueros que perdieron la conexión VMS en el mar durante más de 10 días. De los cuales, 94 casos han sido sancionados con multas totales de unos 90 mil 700 dólares.



En sus declaraciones en la conferencia, Nguyen Cong Vinh, vicepresidente del Comité Popular provincial, pidió a los departamentos, agencias y localidades que se centren en el trabajo de difusión de información y aborden estrictamente las violaciones de la IUU.



Además, instó al Comando de la Guardia Fronteriza provincial a reforzar la inspección y el control de los movimientos de los buques en los puertos pesqueros de acuerdo con sus funciones y tareas y no permitir que aquellos que no cumplan con los requisitos abandonen los puertos./.