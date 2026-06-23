Avanzan obras de puentes estratégicos en Hanoi para completamiento antes de cumbre de APEC 2027

Hanoi (VNA) - Las obras de varios puentes estratégicos sobre el río Rojo y de importantes infraestructuras vinculadas a la autopista de circunvalación 4 de la capital vietnamita avanzan a buen ritmo, con el objetivo de concluir algunos de los proyectos más relevantes antes de la celebración de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027.

os contratistas están llevando a cabo trabajos de construcción en el importante proyecto del puente Tu Lien. (Foto: VNA)





Según la Junta de Gestión de Proyectos de Inversión en Obras de Transporte de Hanoi, el proyecto del puente Tu Lien y sus accesos registra un avance significativo en la liberación de terrenos, que alcanza casi el 97%.



Desde su inicio en mayo de 2025, los contratistas han desarrollado simultáneamente numerosos frentes de trabajo. La estructura principal ya ha completado la totalidad de los pilotes perforados y las bases de sus pilares principales, mientras que los puentes de Nghi Tam y Truong Sa también muestran progresos destacados. La obra deberá estar terminada antes de la inauguración de la Cumbre de APEC, prevista para noviembre de 2027.



El puente Ngoc Hoi también mantiene un ritmo de construcción favorable. La ciudad de Hanoi ya ha entregado la totalidad de los terrenos necesarios y, desde el inicio de las obras en agosto de 2025, se han completado los pilotes perforados de las dos torres principales. Paralelamente, continúan los trabajos en los accesos y viaductos, donde ya se han ejecutado más de mil 500 pilotes perforados y numerosas estructuras de soporte. El proyecto figura entre los que deberán concluir antes de la cita de APEC.



Por su parte, el proyecto del puente Tran Hung Dao ha completado más del 82% de las labores de liberación de terrenos. Desarrollado bajo el modelo de asociación público-privada, el proyecto mantiene actualmente 17 frentes de construcción activos. Los trabajos en el puente principal han finalizado la totalidad de los pilotes perforados, mientras avanzan las obras en los accesos y ramales. Su conclusión está prevista para el segundo trimestre de 2027.



En el puente Thuong Cat, la liberación de terrenos está prácticamente finalizada y continúan las labores de demolición y reubicación restantes. Sobre el terreno, la estructura principal está a punto de completar todos sus pilotes perforados, mientras que las obras de acceso siguen avanzando. El volumen total ejecutado alcanza cerca del 16%.



Mientras tanto, el proyecto del puente Van Phuc ya dispone de la totalidad de los terrenos requeridos. Los contratistas desarrollan simultáneamente la construcción del puente principal, los viaductos y otras estructuras asociadas, con un avance global cercano al 19%.



También registran progresos importantes los puentes Hong Ha y Me So, dos de las principales obras del proyecto de la autopista de circunvalación 4 de la Región Capital. En el caso del puente Hong Ha, la liberación de terrenos ha concluido por completo y actualmente se ejecutan trabajos en 30 frentes de obra. Gran parte de los pilotes perforados y de las estructuras principales ya han sido culminados.



Por otro lado, en el puente Me So se finalizó la liberación de terrenos en la parte correspondiente a Hanoi, mientras la provincia de Hung Yen continúa realizando trabajos complementarios de acuerdo con los ajustes del diseño. Las principales estructuras del proyecto avanzan conforme al cronograma establecido.



De acuerdo con la Junta de Gestión de Proyectos de Transporte de Hanoi, el objetivo es lograr la apertura técnica de los puentes Hong Ha, Me So y Hoai Thuong antes de la celebración de APEC 2027, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de los plazos fijados para los demás proyectos de puentes prioritarios de la capital./.