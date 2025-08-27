Autorizan prueba piloto de primer proyecto de conversión de criptoactivos en Vietnam

Da Nang (VNA)- El Comité Popular de la ciudad de Da Nang concedió licencia para la implementación piloto de Basal Pay, el primer proyecto de conversión de criptoactivos en Vietnam, en el marco del espacio controlado de pruebas para el sector de tecnología financiera (sandbox FinTech) de la urbe.



Basal Pay es el primer proyecto de conversión de criptoactivos en Vietnam (Foto: https://baodanang.vn/)



Desarrollado por la empresa AlphaTrue Solutions (miembro de la Asociación de Blockchain y Activos Digitales de Vietnam), Basal Pay cumple con la Regla de Viaje (Travel Rule) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que garantiza la transparencia de las transacciones y la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.



El proyecto permite la conversión directa de criptoactivos a moneda fiduciaria en segundos, con un coste aproximadamente un 30% inferior a los métodos tradicionales. El sistema cuenta con tres niveles de identificación, transmite automáticamente los datos de las transacciones y los almacena durante cinco años, lo que facilita a las agencias reguladoras la supervisión de riesgos.



El plan de pruebas se extiende por 36 meses en cinco fases, bajo la supervisión del Departamento de Ciencia y Tecnología y las autoridades de Da Nang.



Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en los primeros siete meses de 2025, Da Nang recibió casi 11 millones de visitantes, con unos ingresos por servicios estimados en alrededor de 680 millones de dólares. Se espera que Basal Pay mejore la experiencia de los turistas internacionales, impulse la transformación digital, facilite el pago transfronterizo, apoye la supervisión y contribuya a la construcción de un ecosistema financiero moderno y sostenible.



En el contexto que la Resolución 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional encarga a Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh la tarea de establecer centros financieros internacionales, este proyecto refleja el vínculo entre la orientación local y la estrategia nacional.



Vietnam ocupa actualmente el quinto lugar en el mundo en uso de criptoactivos, con más de 17 millones de usuarios, pero carece de un marco legal claro. El sandbox FinTech se considera una herramienta esencial para probar tecnologías y gestionar riesgos de manera simultánea. La experiencia de Singapur y Tailandia demuestra que este mecanismo ayuda a controlar riesgos y, al mismo tiempo, a atraer grandes inversiones.



Basal Pay no solo proporcionará datos empíricos para la construcción de un marco legal para las criptomonedas, sino que también contribuirá a la implementación de la Recomendación 15 del GAFI sobre la gestión e identificación de los proveedores de servicios de activos virtuales, cumpliendo con las regulaciones contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la cooperación internacional.



Si funciona de manera eficiente, el proyecto sentará las bases para modelos de pago digital seguros y sostenibles en Vietnam./.