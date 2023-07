Autorizan organización de programa artístico de Blackpink en Hanoi

Hanoi (VNA)- El Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi permitió a la compañía IME (con sede en el Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh) organizar el programa artístico de Blackpink en Hanoi.

El grupo Black Pink (Fuente: tuoitre.vn)



Según el comité organizador, el programa denominado Blackpink World Tour 2023 (Gira Mundial Blackpink 2023), tendrá lugar a las 17:00, los días 29 y 30 de este mes, en el Estadio Nacional My Dinh, distrito de Nam Tu Liem, Hanoi.



El Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi exigió a la compañía de música IME cumplir estrictamente las disposiciones del Decreto 144/2020/ND-CP del Gobierno sobre actividades de interpretación y las leyes sobre publicidad, derechos de autor y otros conexos.



Asimismo, IME debe realizar correctamente los contenidos del programa de actuación, observar las normas para garantizar la seguridad y orden, conservación de entorno, prevención de incendios y otras condiciones prescritas por las leyes pertinentes antes y durante la organización de los dos conciertos del 29 y 30 de julio.



Blackpink interpretará 13 canciones en el show, entre ellas, DDU-DU DDU-DU de Teddy Park, Bekuh Boom; Shut Down (Teddy Park, Danny Chung); y Typa Girl (Bekuh Boom, Dominsuk).



BlackPink, uno de los grupos musicales de K-Pop más conocidos y populares en el mundo entero, llegará a Hanoi, Vietnam, a finales de julio, para promocionar su álbum “Born Pink”.



El grupo musical femenino surcoreano, compuesto por cuatro integrantes: Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo, realizará dos conciertos, los días ya referidos, en el Estadio Nacional My Dinh, de Hanoi, con capacidad para 40 mil espectadores.



En la fanpage de casi 20 millones de seguidores de BlackPink y el sitio web oficial de YG Entertainment -empresa disquera del famoso grupo-, se publicó un poster que anuncia datos de estos espectáculos, como parte de la gira mundial del grupo.



Las entradas de Born Pink World Tour Hanoi se lanzarán a la venta a las 12:00 del 7 de julio, en la página web ticketbox.vn.



Dada la gran cantidad de fanáticos vietnamitas, se espera que la batalla por conseguir entradas sea muy feroz./.