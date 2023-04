Autoridades provinciales de Vietnam visitan Svang Rieng en ocasión del festival Chol Chnam Thmay

Phnom Penh (VNA) - Una delegación vietnamita encabezada por el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia sureña de Long An, Nguyen Van Duoc, y su homólogo en la provincia de Tay Ninh, Nguyen Thanh Tam, visitó la provincia camboyana de Svay Rieng con motivo del festival Chol Chnam Thmay.





La viceprimera ministra de Camboya, Men Sam On, agradece a los visitantes vietnamitas en el evento (Fuente: VNA)

Thanh Tam expresó su placer de asistir a la celebración al festival de año nuevo Chol Chnam Thmay de Camboya y felicitó a la provincia de Svay Rieng por sus logros en el desarrollo socioeconómico en los últimos años.



Al resaltar que Long An, Tay Ninh y Svay Rieng comparten fronteras y tienen relaciones de solidaridad tradicionales de larga data, manifestó su esperanza de que en el tiempo venidero, las tres localidades continúen impulsando su cooperación en diversos aspectos, generando condiciones favorables para los inversionistas y pobladores, además de coordinarse para mantener la frontera de paz y amistad, lo que contribuirá a fomentar los nexos entre Vietnam y Camboya.



En nombre de las autoridades de Long An y Tay Ninh, Thanh Tam transmitió sus mejores deseos por un año nuevo lleno de éxito a las autoridades y población de la provincia de Svay Rieng en particular y de Camboya en general, tras expresar su deseo de que la amistad entre los dos países siga prosperando.



Al recibir a los visitantes vietnamitas, la viceprimera ministra de Camboya, Men Sam On, extendió su agradecimiento a las provincias de Long An y Tay Ninh por su apoyo a Svay Rieng en el último tiempo.



Dijo que en base a la amistad que Vietnam y Camboya han construido a lo largo de los años, sus localidades fronterizas también han fomentado los nexos de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y desarrollo sostenible.

En tal sentido, expresó su esperanza de que las provincias limítrofes continúen preservando y promoviendo las relaciones de cooperación, contribuyendo a estrechar los vínculos entre los dos países para la estabilidad y el desarrollo mutuos.

Chol Chnam Thmay es un festival para celebrar el año nuevo según el calendario tradicional del pueblo camboyano, que generalmente se lleva a cabo a mediados de abril del calendario griego, con una duración de tres o cuatro días./.