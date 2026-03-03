Autoridades de Hanoi informan a fieles protestantes sobre ley electoral

Hanoi (VNA)- El Departamento de Asuntos Étnicos y Religiosos de Hanoi, junto con el Departamento municipal de Justicia, convocó una conferencia para difundir políticas legales sobre creencias y religiones, así como la ley electoral, a dignatarios y fieles protestantes de toda la capital.

El pastor Nguyen Huu Mac, rector del Colegio Bíblico de Hanoi, interviene en la cita (Foto: VNA)

El evento, celebrado la víspera en el Instituto Bíblico de Hanoi, en la comuna periférica de Hoai Duc, formó parte de los preparativos para la elección de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y miembros a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031. Asistieron representantes del Comité Gubernamental de Asuntos Religiosos y más de 250 dignatarios y fieles protestantes.

En su discurso inaugural, el subdirector de la División III del Departamento municipal de Asuntos Étnicos y Religiosos, Vu Duy Hien, afirmó que, a lo largo del desarrollo de la capital, las comunidades religiosas en general, y los protestantes en particular, han mantenido una estrecha conexión con la nación. Han participado activamente en actividades pastorales, humanitarias y caritativas, han enriquecido la vida cultural y han mantenido la estabilidad social a nivel de base.

Muchas congregaciones, resaltó, constituyen modelos ejemplares en la construcción de comunidades civilizadas, unidas y compasivas, brindando un apoyo tangible al progreso de la urbe.

Los fieles protestantes de Hanoi demostraron un fuerte sentido de responsabilidad cívica y una participación activa en las elecciones anteriores, lo que contribuyó al éxito general de la capital, subrayó.

En tal sentido, expresó su confianza en que los pastores y predicadores seguirán desempeñando un papel proactivo para animar a los feligreses a cumplir con sus derechos y obligaciones cívicas, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen de forma democrática, segura y en pleno cumplimiento de la ley.

El pastor Nguyen Huu Mac, rector del Colegio Bíblico de Hanoi, destacó la importancia del evento para aclarar la normativa legal para los dignatarios y fieles religiosos, en particular en lo que respecta a los derechos y obligaciones electorales de los ciudadanos. Esto, comentó, les permitirá ejercer adecuadamente sus deberes cívicos y contribuir al éxito de estas importantes elecciones.