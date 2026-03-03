Noticieros
Autoridades de Hanoi informan a fieles protestantes sobre ley electoral
Hanoi (VNA)- El Departamento de Asuntos Étnicos y Religiosos de Hanoi, junto con el Departamento municipal de Justicia, convocó una conferencia para difundir políticas legales sobre creencias y religiones, así como la ley electoral, a dignatarios y fieles protestantes de toda la capital.
El evento, celebrado la víspera en el Instituto Bíblico de Hanoi, en la comuna periférica de Hoai Duc, formó parte de los preparativos para la elección de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y miembros a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031. Asistieron representantes del Comité Gubernamental de Asuntos Religiosos y más de 250 dignatarios y fieles protestantes.
En su discurso inaugural, el subdirector de la División III del Departamento municipal de Asuntos Étnicos y Religiosos, Vu Duy Hien, afirmó que, a lo largo del desarrollo de la capital, las comunidades religiosas en general, y los protestantes en particular, han mantenido una estrecha conexión con la nación. Han participado activamente en actividades pastorales, humanitarias y caritativas, han enriquecido la vida cultural y han mantenido la estabilidad social a nivel de base.
Muchas congregaciones, resaltó, constituyen modelos ejemplares en la construcción de comunidades civilizadas, unidas y compasivas, brindando un apoyo tangible al progreso de la urbe.
Los fieles protestantes de Hanoi demostraron un fuerte sentido de responsabilidad cívica y una participación activa en las elecciones anteriores, lo que contribuyó al éxito general de la capital, subrayó.
En tal sentido, expresó su confianza en que los pastores y predicadores seguirán desempeñando un papel proactivo para animar a los feligreses a cumplir con sus derechos y obligaciones cívicas, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen de forma democrática, segura y en pleno cumplimiento de la ley.
El pastor Nguyen Huu Mac, rector del Colegio Bíblico de Hanoi, destacó la importancia del evento para aclarar la normativa legal para los dignatarios y fieles religiosos, en particular en lo que respecta a los derechos y obligaciones electorales de los ciudadanos. Esto, comentó, les permitirá ejercer adecuadamente sus deberes cívicos y contribuir al éxito de estas importantes elecciones.
Thieu Thi Huong, jefa de la División de Asuntos Protestantes del Comité Gubernamental de Asuntos Religiosos, presentó los contenidos clave y fundamentales de la ley sobre creencias y religiones, junto con las normas electorales.
En la cita, también se respondieron diversas preguntas, especialmente las relacionadas con la aplicación de las políticas en la práctica y las próximas tareas electorales./.