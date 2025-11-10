“Autonomía estratégica”, principio clave para Vietnam

Hanoi (VNA)- La inclusión del concepto de “autonomía estratégica” en los borradores de los documentos para el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) es considerada un avance crucial, que refleja la madurez y la fuerza endógena de la nación para definir su propio camino de desarrollo.

El proyecto de la Planta de Energía Nuclear Ninh Thuan 1 está planificado para construirse en la provincia de Khanh Hoa. (Foto: VNA)



El término ha generado un amplio debate entre funcionarios y ciudadanos durante el proceso de contribución a los mencionados borradores.



El doctor Nguyen Viet Chuc, exjefe de la Comisión de Cultura, Educación, Juventud, Adolescencia e Infancia de la Asamblea Nacional, subrayó que, desde 1945, Vietnam ha demostrado un espíritu de autonomía a través de diversas etapas históricas. En el nuevo contexto, la “autonomía estratégica” no solo es la herencia de ese espíritu, sino una exigencia de desarrollo inevitable que reafirma la confianza en la inteligencia, el carácter y la fuerza propia.



La autonomía estratégica significa autosuficiencia y autofortalecimiento en todos los ámbitos, explicó el doctor Nguyen Viet Chuc. Agregó que se trata de la capacidad de autodeterminación y de asumir responsabilidades, sin ser cooptado o dependiente de ninguna alianza.



Sin embargo, advirtió que lograr este objetivo no es fácil en un mundo globalizado y de cambios rápidos, que exige que Vietnam actúe con prontitud y determinación.



La diputada Le Hoang Anh de la provincia de Gia Lai coincidió en que el contenido sobre la “autonomía estratégica” es un punto destacado de gran significado teórico y práctico. En la etapa actual, este concepto debe entenderse a un nivel más alto: como la capacidad de definir autónomamente el espacio de desarrollo y tomar decisiones políticas basadas en los intereses nacionales, dentro de un contexto de interdependencia global en tecnología, energía, finanzas y datos.



La parlamentaria propuso perfeccionar el concepto definiendo sus tres pilares fundamentales: la autonomía económica y tecnológica, con el dominio de la infraestructura digital, energía, cadenas de suministro y tecnologías núcleo; la autonomía institucional y legal, reflejando en la construcción de un sistema jurídico estable y creador, con políticas flexibles e independientes de modelos extranjeros; y la autonomía del pensamiento estratégico para mejorar la capacidad de análisis, previsión y toma de decisiones independiente basada en datos.



Ambos expertos coincidieron en que la decisión del PCV de incluir este principio en el borrador del Informe Político para presentar al XIV Congreso Nacional es acertada y proactiva. Refleja un espíritu revolucionario y la determinación de no estancarse ante ninguna circunstancia, crucial para materializar la aspiración de que Vietnam se convierta en un país desarrollado para 2045.



El doctor Nguyen Viet Chuc enfatizó que la autonomía estratégica debe manifestarse de manera integral y constante, tanto en los asuntos internos como externos, manteniendo el principio de “cooperar, pero sin aliarse contra nadie”, en línea con la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de Vietnam. En el ámbito económico, esto significa construir una economía para el pueblo, desarrollar sosteniblemente y garantizar la seguridad alimentaria y energética.



La inclusión de la “autonomía estratégica” en los documentos clave del próximo congreso partidista es vista como la base para que Vietnam avance con confianza y resiliencia hacia una nueva era de desarrollo./.