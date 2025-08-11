Autobús con turistas vietnamitas sufre accidente en Malasia: todos están salvo

Kuala Lumpur (VNA) – Ningún turista vietnamita sufrió lesiones graves cuando su autobús y otros dos coches colisionaron el 10 de agosto en el área de Genting Highlands del estado de Pahang, según la Embajada de Vietnamita en Malasia.





Se cree que el autobús perdió el control y chocó con otros dos coches, haciendo que los tres vehículos se desviaran de su carril. (Foto: VNA)



La embajada monitoreó rápidamente la situación y se puso en contacto con las autoridades pertinentes para implementar medidas de protección a los ciudadanos después del accidente de tránsito.



El jefe de la Policía Estatal de Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman, dijo que el incidente tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas del mismo día. Se cree que el autobús perdió el control y chocó con la parte trasera de un Perodua Myvi y un Toyota Innova, haciendo que los tres vehículos se desviaran de su carril.



Según la policía, el conductor del autobús sufrió heridas leves, mientras que todos los pasajeros, incluidos 20 ciudadanos vietnamitas y un guía turístico, salieron ilesos.



El Departamento de Bomberos y Rescate de Pahang (JBPM) llegó rápidamente a la escena para llevar a cabo operaciones de rescate. Un portavoz de JBPM explicó que el autobús viajaba desde el sitio turístico de Genting Highlands hasta las Cuevas de Batu en Selangor en el momento del siniestro./.