Australia destinará 3 millones de dólares en ayuda humanitaria para Vietnam tras el paso de tifones

Sídney (VNA) - El Gobierno de Australia anunció la entrega de hasta 3 millones de dólares australianos en asistencia humanitaria para Vietnam, en respuesta a los graves daños causados por los tifones Bualoi y Matmo, que han provocado inundaciones y destrucción generalizada en las regiones norte y centro del país.

El Gobierno de Australia anunció la entrega de hasta 3 millones de dólares australianos en asistencia humanitaria para Vietnam, en respuesta a los graves daños causados por los tifones Bualoi y Matmo (Foto: Captura de pantalla)

Según un comunicado conjunto difundido por la ministra australiana de Relaciones Exteriores, Penny Wong, y la ministra para el Desarrollo Internacional, Anne Aly, el paquete de apoyo incluirá suministros de emergencia como kits de cocina, kits de higiene y herramientas para refugios temporales.

Además, se movilizará a la Asociación Humanitaria Australiana (Australian Humanitarian Partnership) para permitir que organizaciones no gubernamentales del país oceánico brinden asistencia vital directamente sobre el terreno. Parte del financiamiento también se canalizará a través de agencias de las Naciones Unidas.

“Nuestros pensamientos están con el pueblo de Vietnam en este momento difícil. Sabemos que el camino hacia la recuperación tomará tiempo, y como amigos y socios de larga data, Australia acompaña a Vietnam en esta etapa crítica”, expresó la canciller Penny Wong en el comunicado.

Por su parte, la ministra Anne Aly subrayó: “Nuestros pensamientos están con las familias y comunidades afectadas por estos tifones devastadores. Australia y Vietnam trabajan juntos para asegurar que las familias y los grupos más vulnerables, incluidos mujeres, niños y personas con discapacidad, reciban la asistencia que necesitan para sobrevivir”./.