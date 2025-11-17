Aumentan expectativas de cooperación con la visita oficial del premier vietnamita a Argelia

Argel (VNA) - El embajador de Vietnam en Argelia, Tran Quoc Khanh, expresó su confianza en que la visita oficial del primer ministro Pham Minh Chinh del 18 al 20 de este mes impulsará la firma de múltiples acuerdos de cooperación, perfeccionará el marco jurídico bilateral y generará condiciones propicias para que empresas y ciudadanos de ambos países fortalezcan sus vínculos en los ámbitos comercial, cultural y educativo.



El embajador vietnamita en Argelia, Tran Quoc Khanh (segundo por la izquierda), habla con periodistas del Servicio de Prensa de Argelia (APS), el periódico El Moudjahid y Essalam TV (Foto: VNA).



Durante el pasado fin de semana, el embajador Tran Quoc Khanh concedió entrevistas a la Agencia Argelina de Noticias (APS), al diario El Moudjahid y al canal de televisión ESSALAM TV en relación con la próxima visita oficial del dirigente vietnamita.



En ellas, el diplomático destacó el carácter histórico de este encuentro, ya que constituye la primera visita de alto nivel de un líder vietnamita a Argelia en la última década, desde que el entonces premier Nguyen Tan Dung visitara el país en 2015.



Asimismo, subrayó que la amistad tradicional entre ambas naciones se forjó durante los años de lucha revolucionaria y ha sido nutrida por múltiples generaciones de dirigentes. Según el diplomático, estos sólidos fundamentos históricos y culturales, sumados a las coincidencias en las posturas políticas de ambos países, representan pilares fundamentales para seguir elevando la relación bilateral y fortalecer la cooperación en beneficio mutuo.



En el transcurso de las entrevistas, el embajador vietnamita ofreció un detallado panorama sobre el estado actual de la cooperación entre ambos países en los ámbitos político y económico, además de compartir diversas estrategias para impulsar el comercio bilateral, así como los intercambios culturales y turísticos.



También abordó las inquietudes planteadas por los periodistas extranjeros respecto a los desafíos en materia comercial, de inversión y de intercambio cultural, haciendo especial énfasis en la ausencia de vuelos directos entre Vietnam y Argelia.



El diplomático propuso diversas medidas concretas para superar esta limitante y facilitar los contactos entre ambas naciones, evidenciando así su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales./.