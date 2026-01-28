Aumenta presencia de productos vietnamitas en Francia ante el Tet 2026

A medida que se acerca el Año Nuevo Lunar (Tet) de 2026, una gran variedad de productos tradicionales de Vietnam han sido enviados a Francia para abastecer la demanda de los coterráneos y los consumidores amantes de la gastronomía asiática.



Do Thi Quynh Phuong, propietaria del Mercado Vietnam-Francia (Foto: VNA)



En los mercados y tiendas de productos vietnamitas, el ambiente de preparación para el Tet se ha vuelto vibrante desde temprano. Los bienes se centran en artículos familiares para el banquete del Tet, como yaca, mangostán, chicle, rambután, mango y pomelo, junto con frutas secas, anacardos, mermelada de coco y dulces de cacahuete. También se venden ingredientes como hojas de dong, frijoles verdes y arroz glutinoso para la elaboración del pastel tradicional Banh Chung. Además, el café, los pasteles de frijol verde y diversos productos secos siguen siendo opciones estables para los consumidores.



La preparación anticipada del suministro permite a las empresas responder proactivamente a los estrictos requisitos del mercado francés y de la Unión Europea en materia de seguridad alimentaria y trazabilidad.



Según Do Thi Quynh Phuong, propietaria del Mercado Vietnam-Francia, aunque el Tet de este año se celebra más tarde debido al año bisiesto, el mercado de productos festivos ha cobrado fuerza desde temprano. En comparación con 2025, a principios de 2026 el comercio de bienes agrícolas vietnamitas aumentó en cantidad y mejoró en calidad, gracias a procesos de producción, envasado y control claros, contando con todas las certificaciones bajo los estándares europeos.

El diseño y la variedad de los productos también se han diversificado, facilitando su conservación y exhibición. A pesar de competir con mercancías de Corea del Sur, Japón y Tailandia, los artículos tradicionales vietnamitas mantienen su posición gracias a su sabor característico, especialmente entre la comunidad de connacionales.



Quynh Phuong consideró que el factor clave es mantener una calidad estable, sin centrarse únicamente en la temporada, para construir una posición a largo plazo para las marcas vietnamitas. La comunidad de coterráneos en Francia sigue priorizando la elaboración propia del Banh Chung, lo que hace que productos como las hojas de dong y las tiras de bambú tengan siempre una alta demanda, contribuyendo a preservar la identidad del Tet en tierras extranjeras.



La presencia de diversos productos vietnamitas con motivo del Tet no solo ayuda a la comunidad de compatriotas a mantener sus costumbres tradicionales, sino que también acerca los sabores del Año Nuevo vietnamita a los consumidores locales./.