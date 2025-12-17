Lao Cai, Vietnam, (VNA)- La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, asistió hoy a la inauguración de un aula práctica de educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas) en la escuela secundaria Nguyen Hue, en el barrio de Yen Bai, provincia de Lao Cai, y destacó el papel del aprendizaje práctico en el fomento de la creatividad y la innovación entre los estudiantes.



La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, en la inauguración de un aula práctica de educación STEM. (Foto: VNA)

Aulas STEM ayudan a estudiantes vietnamitas a mejorar capacidad de innovación. (Foto: VNA)



El aula forma parte del programa del Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) para establecer 100 aulas STEM estandarizadas internacionalmente en escuelas de las 34 provincias y ciudades de todo el país.



Thanh Tra destacó que, mientras Vietnam realiza esfuerzos innovadores para avanzar hacia una nueva era impulsada por la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, el apoyo práctico de Petrovietnam a la educación y la innovación tiene una gran importancia.

Expresó su esperanza de que las aulas STEM ayuden a hacer realidad el principio de que "el aprendizaje va de la mano con la práctica", señalando que "práctica" hoy en día significa conocimiento científico, pensamiento creativo y aspiración.



Las aulas deben servir como espacios significativos y prácticos donde los estudiantes puedan explorar, experimentar y acceder al conocimiento, fortalecer su capacidad creativa y su pensamiento crítico, y lograr resultados de aprendizaje innovadores que contribuyan al desarrollo nacional.



En esta ocasión, la Viceprimera Ministra y Petrovietnam entregaron obsequios a la escuela y otorgaron 30 becas a estudiantes destacados./.