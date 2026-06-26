Auditoría Estatal de Vietnam y Laos refuerzan su cooperación integral

El Auditor General de Vietnam, Nguyen Huu Nghia, (izquierda) realiza una visita de cortesía al primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone. Foto: VNA

La Auditoría Estatal de Vietnam y su homóloga de Laos acordaron reforzar y profundizar su cooperación bilateral durante la visita de trabajo a Laos del Auditor General de Vietnam, Nguyen Huu Nghia, los días 25 y 26 de junio.



La delegación vietnamita realizó esta visita por invitación del presidente de la Auditoría Estatal de Laos, Viengthavisone Thephachanh, en un contexto considerado de especial relevancia, ya que contribuye a concretar las orientaciones estratégicas de alto nivel de ambos Partidos y Estados, al tiempo que fortalece la relación de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.



El 25 de junio, en Vientiane, Nguyen Huu Nghia realizó una visita de cortesía al primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, y mantuvo conversaciones con su homólogo anfitrión.



Durante el encuentro, el jefe de Gobierno laosiano valoró positivamente los resultados de la cooperación entre ambas instituciones en los últimos años y subrayó la importancia de seguir impulsando la colaboración, especialmente en transformación digital, desarrollo de bases de datos y modernización de la actividad de auditoría. Asimismo, destacó que esta cooperación contribuye tanto a mejorar la capacidad de gestión financiera pública como a fortalecer los lazos de amistad entre ambos países.



En la reunión con Viengthavisone Thephachanh, el auditor general vietnamita afirmó que la cooperación entre ambas entidades adquiere mayor relevancia en el contexto del desarrollo cada vez más profundo y efectivo de las relaciones Vietnam–Laos, especialmente tras la elevación del vínculo bilateral al marco de “amistad especial, solidaridad, cooperación integral y vinculación estratégica”.



Señaló que esta colaboración contribuye a materializar el concepto de “conectividad estratégica”, reforzando la transparencia y la eficiencia en la gestión de las finanzas y los activos públicos.



La parte vietnamita destacó que, entre 2022 y 2024, la Auditoría Estatal de Vietnam apoyó a Laos en la implementación exitosa del proyecto de modernización de la gestión de oficina mediante el sistema E-Office, lo que supuso un avance significativo en la aplicación de tecnologías de la información en el ámbito de la auditoría.



Ambas instituciones mantienen además una estrecha coordinación y apoyo mutuo en foros multilaterales. Vietnam valoró especialmente la participación activa de Laos en estos mecanismos, así como su desempeño como presidente de Entidades Supremas de Auditoría de la ASEAN (ASEANSAI) durante el período 2017-2019.



Nguyen Huu Nghia también compartió los avances de casi 32 años de desarrollo de la Auditoría Estatal de Vietnam, actualmente centrada en tres pilares: marco jurídico, recursos humanos y tecnología. Asimismo, informó que la institución trabaja en una estrategia de desarrollo hasta 2035, con visión a 2045, junto con propuestas de reforma legal para fortalecer su posición, mejorar la eficacia de las recomendaciones de auditoría y reforzar la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las prácticas irregulares.



Ambas partes acordaron continuar implementando la Estrategia de Cooperación 2021-2030 y el Plan de Mediano Plazo 2025-2028, así como promover la inclusión de la cooperación en auditoría dentro de los acuerdos anuales entre los dos gobiernos.



En el segundo semestre de 2026, se prevé la organización de diversas actividades, como seminarios de intercambio de conocimientos entre regiones de ambos países, programas de formación y el intercambio de expertos.



Asimismo, Vietnam enviará especialistas a Laos y recibirá funcionarios laosianos para capacitación, al tiempo que se reforzarán las auditorías conjuntas, especialmente en empresas mixtas y en áreas vinculadas al medio ambiente y el desarrollo sostenible./.