Atletas vietnamitas aspiran a brillar en los Juegos Paralímpicos de ASEAN

Hanoi (VNA) – Los XIII Juegos Paralímpicos de la ASEAN, programados del 15 al 27 de enero en la provincia de Nakhon Ratchasima, Tailandia, se esperan como un escenario altamente competitivo que reunirá a los mejores atletas con discapacidad de la región.

Vietnam enviará una delegación de 184 personas a los Juegos, incluyendo 17 funcionarios, 27 entrenadores y 140 atletas (Fuente: VNA)

Para los atletas vietnamitas, los Juegos representan una gran oportunidad para demostrar una voluntad extraordinaria, determinación y resiliencia, mientras se esfuerzan por superar desafíos personales y sobrepasar sus propios límites con confianza.

Vietnam enviará una delegación de 184 personas a los Juegos, incluyendo 17 funcionarios, 27 entrenadores y 140 atletas. La delegación competirá en 11 de los 19 deportes del programa, a saber: atletismo, natación, levantamiento de potencia, bádminton, tenis de mesa, boccia, ajedrez, judo para ciegos, tiro con arco, tenis en silla de ruedas y esgrima en silla de ruedas. Se tiene previsto que partan hacia Tailandia el 15 de enero y regresen el 27 de enero.

En la cita regional, la delegación para deportiva vietnamita se ha fijado como objetivo ganar entre 40 y 50 medallas de oro, situándose entre los cuatro o cinco primeros de la región.

Tran Duc Tho, secretario general del Comité Paralímpico de Vietnam, afirmó que, a pesar de las dificultades y barreras, la delegación vietnamita no escatimará esfuerzos en el entrenamiento y la competición.

Subrayó que los atletas están determinados a competir con calma, confianza y creatividad, mostrando espíritu combativo para lograr los mejores resultados posibles y traer gloria a la nación.

Añadió que la delegación mantendrá la solidaridad y una estricta disciplina, cumplirá con las normas y leyes del país anfitrión y contribuirá a fortalecer la solidaridad y cooperación regional, al mismo tiempo que promoverá la imagen de Vietnam y su pueblo ante amigos internacionales.

Le Thi Hoang Yen, subdirectora de la Administración Deportiva de Vietnam y jefa de la delegación vietnamita, señaló que las personas con discapacidad y los deportes para esas personas en Vietnam han recibido constantemente una fuerte atención por parte del Partido y el Estado a través de políticas diseñadas para garantizar la igualdad de derechos civiles y crear condiciones para que las personas con discapacidad puedan desarrollar plenamente su potencial, incluso en el ámbito deportivo./.