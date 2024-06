Atleta vietnamita obtiene plata en Campeonato Asiático de ciclismo

Hanoi (VNA) – La atleta vietnamita Nguyen Thi That ganó una medalla de plata en el 43 Campeonato Asiático de ciclismo en la ruta de Almaty, Kazajstán.



Nguyen Thi That (izquierda) en el podio por la plata en el 43º Campeonato Asiático de Ciclismo en Ruta el 11 de junio en Alma Alta, Kazajstán (Fuente: vietnamnews.vn)



Nguyen Thi That tuvo que defender su título en la carrera de ruta individual de élite femenina, que contó con 85 competidoras de 21 equipos.



A pesar de su gran esfuerzo y el apoyo de sus compañeros de equipo, sólo pudo quedar segunda en un tiempo de 2 horas y 56,51 minutos en una etapa de 112,5 kilómetros, informó la Autoridad Deportiva de Vietnam dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.



Song Min-ji de Corea del Sur subió al podio más alto y Tang Xin de China quedó tercera.



La plata fue la única medalla de Vietnam en la edición de este año.



El Campeonato asiático celebrado del 5 al 12 de junio atrajó a un récord de 619 atletas. Es la última prueba para los ciclistas antes de competir en los Juegos Olímpicos de París en julio venidero.



Se trata del primer ciclista vietnamita de la historia que consigue una plaza en unos Juegos Olímpicos.



Nguyen Ngoc Vu, secretario general de la Federación Vietnamita de Ciclismo y Deportes de Motor, destacó que la ruta de Almaty era bastante difícil, con muchos pasos empinados. Los corredores tuvieron que superar una carretera montañosa de 3,5 kilómetros cada uno en ocho vueltas. Esta no era una ruta en la que pudiera realizar su mejor esfuerzo.



Aunque no pudo defender su título de campeona, fue elogiada por el líder de la Federación por su gran esfuerzo durante la carrera./.