Atesora Vietnam amistad tradicional y cooperación integral con República Checa

Hanoi (VNA) – Vietnam siempre valora y desea fortalecer la amistad tradicional y la cooperación integral con la República Checa, su primer socio estratégico en Europa Central y del Este, aseveró hoy el presidente del país indochino, Luong Cuong.

El presidente del país indochino, Luong Cuong, recibe al embajador de la República Checa, Hynek Kmonicek. (Foto: VNA)





En una audiencia de despedida al embajador de la República Checa, Hynek Kmonicek, con motivo del fin de su misión en Vietnam, Luong Cuong valoró las importantes contribuciones del diplomático checo al desarrollo positivo en múltiples campos de las relaciones de amistad tradicional y cooperación multifacética entre los dos países, especialmente desde que ambos elevaron sus relaciones a una Asociación Estratégica en enero de 2025.



El pueblo vietnamita siempre aprecia, recuerda y agradece el valioso apoyo y los sinceros sentimientos del pueblo checo hacia Vietnam, tanto en la lucha pasada por la independencia y reunificación nacional, como en la actual causa de construcción y desarrollo del país, enfatizó.

El presidente sugirió que ambas partes continúen promoviendo los intercambios de delegaciones en todos los niveles, especialmente de alto nivel, a través de todos los canales, así como los intercambios populares, para fortalecer la confianza política y la comprensión mutua. También propuso aprobar lo antes posible un Plan de Acción para implementar el marco de la Asociación Estratégica bilateral.



Al evaluar que las relaciones económicas y comerciales han logrado avances positivos en los últimos años, con el volumen comercial bilateral más que duplicado desde 2022, el presidente de Vietnam consideró que la cooperación aún tiene mucho margen de crecimiento y reiteró su deseo de que ambos lados la impulsen con mayor fuerza en el futuro.



Asimismo, destacó el desarrollo dinámico y positivo de la cooperación bilateral en otros campos como defensa y seguridad, educación y formación, ciencia y tecnología, cultura y turismo.



El presidente Luong Cuong solicitó a la parte checa facilitar la concesión de visas a ciudadanos vietnamitas que ingresen al país. También instó a las aerolíneas de ambos países a estudiar y abrir pronto una ruta aérea directa para facilitar el comercio, desarrollar el turismo y contribuir a estrechar los lazos entre sus pueblos.



Agradeciendo la atención y apoyo del lado checo a la comunidad vietnamita, el jefe de Estado expresó su esperanza de que el Gobierno checo continúe creando condiciones favorables para que los ciudadanos vietnamitas se integren bien y estabilicen sus vidas, desempeñando un papel de puente que contribuya a una mayor comprensión mutua entre las dos naciones y fomente los intercambios y la cooperación económica y educativa.



Confió en que, con su amplia experiencia, profundo conocimiento del país indochino, el embajador continuará en su nuevo cargo preocupándose, apoyando y haciendo contribuciones prácticas para promover una Asociación Estratégica Vietnam-República Checa cada vez más profunda y efectiva.



El embajador Hynek Kmonicek subrayó que Vietnam tiene un significado muy especial para su país, siendo uno de los dos países asiáticos con vínculos estrechos y con muchos ciudadanos que estudiaron y trabajaron en la antigua Checoslovaquia y en la actual República Checa.



Alegrándose de que el volumen comercial bilateral se haya más que duplicado en los últimos años, el diplomático agradeció a Vietnam por facilitar la concesión de visas a ciudadanos checos, contribuyendo a un crecimiento positivo de la inversión y el turismo entre ambos países.



Explicó que el nuevo Gobierno de la República Checa considera a Vietnam como un socio muy importante en la región asiática y desea crear condiciones para que los trabajadores vietnamitas puedan regresar al mercado laboral checo, aportando un nuevo impulso a la comunidad vietnamita en el país.



Expresando su profundo apego a Vietnam, Kmonicek manifestó considerarlo su segunda Patria y enfatizó que, en cualquier cargo, continuará contribuyendo activamente a consolidar y desarrollar las buenas relaciones de amistad y cooperación, esforzándose al máximo para llevar la cooperación bilateral a nuevas alturas./.