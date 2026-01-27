Asociación estratégica entre Vietnam y Azerbaiyán está basada en amistad histórica

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, presencian el intercambio de documentos de cooperación. (Foto: VNA)

La histórica amistad entre Vietnam y Azerbaiyán, que se remonta a la década de 1950 gracias al liderazgo del Presidente Ho Chi Minh, ha entrado en una nueva fase de desarrollo, marcada por un fuerte impulso, especialmente después de que ambos países elevaran oficialmente su relación a una Asociación Estratégica.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el embajador de Azerbaiyán en Vietnam, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, ofreció una evaluación detallada sobre la cooperación bilateral, los logros pasados y las perspectivas de colaboración futura.



Según el embajador, la histórica visita del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Azerbaiyán en 2025, marcó un hito importante, ya que fue la primera visita de un Secretario General de Vietnam. La reunión entre To Lam y el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, resultó en la decisión de elevar las relaciones a una Asociación Estratégica, lo que refleja la confianza política mutua entre ambos países.



A raíz de este evento, lOS NEXOS bilaterales experimentaron un aumento significativo en las visitas de alto nivel. En solo unos meses, Vietnam recibió nueve importantes visitas de representantes azerbaiyanos, incluidos el Ministro de Defensa y otros líderes clave. De manera paralela, también se realizaron visitas de delegaciones vietnamitas al país caucásico, promoviendo el entendimiento y una cooperación más profunda.



Además de la cooperación política y diplomática, se han promovido activamente los intercambios populares y culturales. El embajador destacó que, aunque Vietnam aún no ha abierto una embajada en Bakú, Azerbaiyán ha realizado el programa "Días de Vietnam" en julio durante tres años consecutivos para conmemorar la visita del presidente Ho Chi Minh al país en 1959. En particular, los eventos de 2025 se organizaron a gran escala y con alta calidad, atrayendo a residentes de Bakú y turistas internacionales, con actividades como conciertos, desfiles de moda de trajes tradicionales vietnamitas (ao dai) y representaciones artísticas al aire libre de artistas vietnamitas.



Mirando hacia 2026, el embajador expresó su confianza en que las relaciones entre ambos países seguirán siendo vibrantes, con numerosas visitas de alto nivel, actividades conjuntas y acciones de cooperación.



Subrayó que el turismo se ha identificado como uno de los principales motores de la cooperación económica bilateral en el futuro cercano. Recordó, además, un hito histórico: gracias a la estrecha colaboración entre expertos azerbaiyanos y vietnamitas, Vietnam extrajo su primeros barriles de petróleo en 1986.

El embajador de Azerbaiyán en Vietnam, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, en una entrevista concedida a un periodista de VNA (Fuente: VNA)

Reflexionando sobre los profundos lazos entre ambos países, el embajador afirmó que la decisión de elevar la relación a una Asociación Estratégica era un paso inevitable y que, en el presente, la tarea de ambas partes es preservar, cultivar y profundizar la relación de cooperación, asegurando su sostenibilidad y eficacia a largo plazo.



En cuanto a la cooperación económica, reconoció que los intercambios comerciales y turísticos bilaterales aún no están a la altura del potencial de ambos países. Sin embargo, se mostró optimista, señalando que 2026 será un año clave, ya que las decisiones estratégicas adoptadas por los líderes de ambos países están siendo implementadas de manera sincronizada y coherente, generando señales positivas para la cooperación económica.



Uno de los principales obstáculos históricos ha sido la distancia geográfica y las dificultades logísticas. Para abordar esto, Azerbaiyán está promoviendo varias soluciones concretas, como el lanzamiento de vuelos directos entre Hanoi y Bakú por parte de Silk Way West Airlines en enero de este año. Se espera que esta nueva ruta facilite las conexiones comerciales e impulse las actividades de importación y exportación entre ambos países.



Además, ambos países están trabajando para fortalecer la cooperación dentro del marco de la Ruta de Transporte Internacional Transcaspiana (también conocida como el Corredor Central), que conecta a China, Kazajistán, Azerbaiyán y Europa, una de las rutas de transporte más estables y eficientes entre Asia y Europa.



Otro paso significativo ha sido la creación del Consejo Empresarial Azerbaiyán-Vietnam, con la participación de la Agencia de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa de Azerbaiyán y la Asociación Nacional de Empresarios de Vietnam.



Tras la primera reunión en Hanoi, empresas de ambos países han comenzado a implementar una cooperación sustancial, exportando algunos productos vietnamitas a Azerbaiyán y explorando la posibilidad de importar productos azerbaiyanos a Vietnam.



En cuanto a las perspectivas de cooperación en el marco de la Asociación Estratégica, el embajador destacó que la educación y la cultura siguen siendo áreas clave con una gran importancia histórica. Ambas partes promoverán proyectos conjuntos en educación, música, arte y profundizarán la cooperación en el ámbito cinematográfico.



La cooperación en defensa también cuenta con una sólida base histórica y amplias perspectivas, ya que ambos países priorizan el fortalecimiento de su autosuficiencia y la garantía de su seguridad. Al mismo tiempo, sectores como las energías renovables, la logística y la producción industrial se identifican como nuevas áreas de cooperación, alineadas con la tendencia hacia un desarrollo sostenible.



El embajador también elogió los logros socioeconómicos de Vietnam en 2025, considerándolos un claro reflejo de reformas sólidas y eficaces. Expresó su confianza en que la Asociación Estratégica entre ambos países continuará fortaleciéndose, contribuyendo de manera práctica a la paz, estabilidad y prosperidad de ambos países, y extendió sus mejores deseos al pueblo vietnamita en ocasión del Año Nuevo./.