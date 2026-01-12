Asociación de Vietnamitas en Tailandia renueva su Comité Ejecutivo para mandato 2026-2028

Nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación de Vietnamitas en Tailandia (Foto: VNA)

La Asociación de Vietnamitas en Tailandia (AVT) se reunió la víspera para elegir a un nuevo Comité Ejecutivo para el mandato 2026-2028, que liderará el trabajo relativo a los coterráneos en este país en este período.



A la cita asistieron el embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung; el cónsul general de Vietnam en Khon Kaen, Dinh Hoang Linh; representantes de las filiales locales de la AVT, así como una gran cantidad de compatriotas que viven y trabajan en toda Tailandia.

En la reunión se eligió a Ho Van Lam, residente vietnamita en la provincia de Udon Thani, como presidente de la AVT para el mandato 2026-2028. El nuevo Comité Ejecutivo definió como tareas prioritarias para el futuro fortalecer el papel de puente entre la comunidad vietnamita en Tailandia con las autoridades locales y la Patria, consolidar el bloque de gran unidad y continuar difundiendo el movimiento de enseñanza y aprendizaje del idioma vietnamita en la comunidad.



El informe presentado mostró que el mandato 2021-2025 fue una etapa especial con muchas dificultades y desafíos, particularmente con el fuerte impacto de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, con un espíritu de solidaridad y ayuda mutua, la AVT desempeñó un papel fundamental en la conexión de la comunidad y la protección de los derechos legítimos de los connacionales.



Durante el mandato pasado, la AVT fortaleció la estructura de sus filiales en muchas provincias y ciudades, atrajo una mayor participación de jóvenes empresarios e intelectuales de la diáspora, mantuvo y amplió las clases de idioma vietnamita, y coordinó la preservación y restauración de los sitios históricos dedicados al Presidente Ho Chi Minh en Tailandia.

El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, interviene en la cita (Foto: VNA)

Además, trabajó estrechamente con la Embajada, el Consulado General de Vietnam y las autoridades locales para apoyar a los coterráneos en la regularización de sus documentos legales, la estabilización de su vida y sus negocios legales; asimismo, movilizó contribuciones para los fondos de vacunación contra la COVID-19 y asistencia ante desastres naturales en el país de origen. Estas actividades han ayudado a cohesionar a los coterráneos, reafirmando su papel como puente entre los compatriotas y la Patria.



En su intervención en la cita, el embajador Pham Viet Hung reconoció y valoró positivamente los resultados alcanzados por la AVT en el mandato anterior. Asimismo, expresó su deseo de que el nuevo directivo continúe representando la voluntad, las aspiraciones y los afectos de los vietnamitas en Tailandia, construyendo una comunidad unida, estable y desarrollada que preserve la identidad cultural nacional y contribuya activamente a las relaciones de amistad entre ambos países./.