ASEAN y Reino Unido fortalecen cooperación en desarrollo sostenible

Pham Viet Hung, embajador de Vietnam en Tailandia (izquierda), en la cita. Foto: VNA

Tailandia, país coordinador de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en materia de cooperación para el desarrollo sostenible, organizó junto con el Reino Unido y Vietnam, coordinador de las relaciones entre el bloque regional y el país europeo para el período 2024-2027, el Diálogo ASEAN–Reino Unido sobre Sostenibilidad.



El acto contó con la participación del subsecretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia, Chettaphan Maksamphan; el Alto Funcionario (SOM) del Reino Unido ante la ASEAN, Owen Jenkins; y el embajador de Hanoi en Bangkok, Pham Viet Hung, quienes intervinieron en la sesión inaugural.

En su intervención, Pham Viet Hung destacó que el desarrollo sostenible es una orientación estratégica transversal de la ASEAN, reafirmada en la Visión de la ASEAN 2045. Asimismo, valoró el activo papel coordinador de Tailandia y el firme compromiso del Reino Unido de acompañar este proceso.





En el diálogo. Foto: VNA

El diplomático subrayó que las relaciones de diálogo entre la ASEAN y el Reino Unido, establecidas en 2021, avanzan de forma dinámica y sustantiva, de cara al quinto aniversario de su creación, con resultados de cooperación cada vez más concretos y efectivos.



En su calidad de coordinador de las relaciones ASEAN–Reino Unido, Vietnam reiteró su compromiso de impulsar la cooperación en ámbitos prioritarios como finanzas verdes, acción climática, energía limpia, innovación y crecimiento inclusivo, garantizando el papel central de la ASEAN.



Más de 80 delegados procedentes de países del Sudeste Asiático, el Reino Unido, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) y organizaciones relacionadas centraron sus debates en áreas como economía verde, finanzas sostenibles, salud pública, educación e igualdad de género. Las discusiones contribuirán a definir la orientación de la cooperación ASEAN–Reino Unido en el próximo período, especialmente en el proceso de elaboración del Plan de Acción 2027-2031./.