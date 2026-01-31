ASEAN y China destacan la importancia de mantener la paz en Mar del Este

Se celebró en la ciudad de Cebú, Filipinas, la XXV Reunión de Altos Funcionarios (SOM) ASEAN–China sobre la implementación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), conocida como SOM-DOC 25.

En la cita (Fuente: VNA)

El vicecanciller Dang Hoang Giang, jefe del SOM ASEAN–Vietnam, asistió a la mencionada reunión copresidida por China y Malasia, en su calidad de país coordinador de las relaciones ASEAN–China.

En la reunión, los países de la ASEAN y China intercambiaron puntos de vista sobre la situación en el Mar del Este, revisaron la implementación de la DOC y debatieron el progreso de las negociaciones del Código de Conducta en el Mar del Este (COC).

Las partes subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, además de reafirmar su compromiso de convertir el Mar del Este en una zona de paz, cooperación y prosperidad.

En esta ocasión, los países acogieron con satisfacción la ratificación oficial de la UNCLOS por parte de Camboya.

La reunión reafirmó la importancia de la DOC y reconoció algunos resultados positivos alcanzados en su implementación en el período reciente, incluidas actividades de cooperación sustantiva destinadas a fortalecer la confianza y promover la cooperación para abordar desafíos comunes.

Las partes acordaron continuar los esfuerzos para garantizar la plena y efectiva implementación de la DOC, contribuyendo así al mantenimiento de la paz y la estabilidad y a la creación de un entorno favorable para las negociaciones del COC.

En cuanto al COC, la reunión tomó nota de los avances logrados y coincidió en la necesidad de intensificar los esfuerzos y acelerar el proceso de negociación, incluida una mayor frecuencia de reuniones, con miras a alcanzar prontamente un Código de Conducta efectivo, sustantivo y conforme al derecho internacional, incluida la UNCLOS de 1982.

Al intervenir en la reunión, el vicecanciller Dang Hoang Giang reconoció los resultados y avances logrados en la implementación de la DOC y las negociaciones del COC, y enfatizó que el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la cooperación en el Mar del Este responde a los intereses comunes de todos los países y es coherente con los consensos alcanzados entre los líderes de alto nivel de la ASEAN y China.

El vicecanciller instó a todas las partes a cumplir el derecho internacional y a respetar plenamente sus obligaciones internacionales, a no recurrir ni amenazar con el uso de la fuerza, y a resolver las disputas por medios pacíficos sobre la base del derecho internacional, en particular la UNCLOS de 1982.

Destacó que la DOC es uno de los documentos fundamentales en las relaciones ASEAN–China y reiteró el compromiso de Vietnam de continuar participando de manera activa, responsable y constructiva en las negociaciones, con el objetivo de alcanzar prontamente un COC eficaz que contribuya al mantenimiento de la paz y al fomento de la cooperación en el Mar del Este.

En esta ocasión, el vicecanciller Dang Hoang Giang también sostuvo encuentros con el Jefe de la delegación china y representantes de varios países de la ASEAN./.