ASEAN impulsa la conectividad interregional en Venezuela y el Caribe

Caracas (VNA) - El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, afirmó que la ASEAN fortalece cada vez más su papel como puente entre regiones a través de la diplomacia multilateral, la diplomacia cultural y la cooperación entre los pueblos, ampliando así los espacios de colaboración entre el Sudeste Asiático, América Latina y el Caribe en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)



El diplomático realizó estas declaraciones al margen de los Juegos Deportivos de Amistad ASEAN–CARICOM 2026, celebrados el 28 de febrero en Caracas.

El evento fue organizado por las embajadas de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) acreditadas en la capital venezolana, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y representantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Su objetivo fue fortalecer el intercambio, el entendimiento mutuo y la conectividad interregional.



La competición se desarrolló en el Centro Deportivo Humboldt y contó con la participación del director general encargado de Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Reinaldo Pulido, así como de representantes de las misiones diplomáticas de la ASEAN, de CARICOM y de diversos países socios acreditados en Venezuela.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente rotatorio del Comité de la ASEAN en Caracas (ACC) y encargado de negocios de la Embajada de Malasia, Shalihin Annuar, destacó que, a lo largo de casi seis décadas de formación y desarrollo, la ASEAN ha promovido constantemente la solidaridad y la cooperación, al tiempo que ha ampliado de manera proactiva sus relaciones con socios en todo el mundo.

Subrayó además que, junto a los mecanismos formales de cooperación, los intercambios culturales, deportivos y comunitarios desempeñan un papel esencial en la construcción de confianza, el fortalecimiento del entendimiento mutuo y el impulso de la conectividad entre regiones.

Por su parte, Reinaldo Pulido valoró positivamente el papel activo de las representaciones de la ASEAN en Caracas en la organización de diversas actividades de intercambio en los últimos años, señalando que estas iniciativas han contribuido a consolidar la amistad y a promover una cooperación sustantiva entre el Sudeste Asiático, Venezuela y América Latina y el Caribe.

Entretanto, Gareth Bynoe, embajador de San Vicente y las Granadinas y representante de los países de CARICOM, resaltó el amplio potencial de cooperación entre ambas regiones y expresó su deseo de institucionalizar este tipo de actividades con carácter anual, con el fin de reforzar la conectividad interregional y ampliar las oportunidades de colaboración en los ámbitos económico, comercial y cultural.

En los últimos años, las representaciones de la ASEAN en Venezuela han trabajado estrechamente con la Cancillería venezolana y socios internacionales en la organización de iniciativas como la Semana de Cine de la ASEAN, el Festival Gastronómico de la ASEAN, el Día del Deporte y el Día de la Familia de la ASEAN, contribuyendo así a fortalecer la diplomacia cultural, intensificar los intercambios entre los pueblos y reafirmar el papel activo del bloque en la conexión entre regiones./.