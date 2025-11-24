Báo Ảnh Việt Nam

Asamblea Nacional de Vietnam rinde homenaje a víctimas de desastres naturales

Antes de la apertura de su sesión plenaria este lunes, la Asamblea Nacional de Vietnam guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los desastres naturales y organizó una colecta de fondos destinada a los damnificados.

Diputados de la Asamblea Nacional guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas de desastres naturales e inundaciones. (Foto: VNA)

 


Do Van Chien, vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, declaró que, en los últimos días, lluvias e inundaciones históricas, junto con tormentas sucesivas, han causado daños extremadamente graves en las provincias centrales de Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong y otras localidades.

Señaló que, a pesar de los intensos esfuerzos del Partido, del Estado, de las autoridades a todos los niveles y de las fuerzas armadas para prevenir las tormentas y mitigar los desastres, las lluvias torrenciales, los vientos violentos y la rapidez de las crecidas en los ríos han provocado pérdidas humanas y materiales considerables.

Según estadísticas preliminares, 91 personas han perdido la vida y 11 continúan desaparecidas. Decenas de miles de viviendas fueron inundadas o gravemente dañadas, cientos de miles de hectáreas de cultivos han sido devastadas y millones de cabezas de ganado y aves de corral fueron arrastradas por el agua.

Estas pérdidas son muy graves, causando un inmenso dolor y profundo pesar a las poblaciones y regiones afectadas por los desastres naturales, afirmó.

“Los dirigentes del Partido, del Estado, del Frente de la Patria de Vietnam y de la Asamblea Nacional expresan sus más sinceras condolencias a las familias enlutadas y su solidaridad con las localidades y las poblaciones afectadas”, declaró Van Chien, antes de invitar a los diputados a hacer un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.

Insistió en que, sin importar su violencia, las tormentas e inundaciones eventualmente pasarán, pero el espíritu de solidaridad, fraternidad y la hermosa tradición cultural del pueblo vietnamita, según los principios de “La hoja intacta protege a la hoja desgarrada” y “Ten compasión de los demás como de ti mismo”, perdurará.

Destacó la labor de las fuerzas armadas, la policía y demás cuerpos locales por sus esfuerzos, valentía y dedicación en el rescate de la población, a pesar de las dificultades y los peligros.

Como muestra de solidaridad con las regiones y poblaciones afectadas, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional lanzó un llamado a todos los diputados, funcionarios y empleados de las agencias parlamentaras para realizar una donación equivalente a, al menos, un día de salario. Estos fondos están destinados a ayudar a los damnificados a superar las consecuencias de las catástrofes.

Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, sus adjuntos y todos los diputados participaron en la recaudación de fondos a favor de las víctimas de las inundaciones y tormentas./.

