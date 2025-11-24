Asamblea Nacional de Vietnam rinde homenaje a víctimas de desastres naturales

Hanoi (VNA) – Antes de la apertura de su sesión plenaria este lunes, la Asamblea Nacional de Vietnam guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los desastres naturales y organizó una colecta de fondos destinada a los damnificados.



Diputados de la Asamblea Nacional guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas de desastres naturales e inundaciones. (Foto: VNA)



Do Van Chien, vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, declaró que, en los últimos días, lluvias e inundaciones históricas, junto con tormentas sucesivas, han causado daños extremadamente graves en las provincias centrales de Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong y otras localidades.



Señaló que, a pesar de los intensos esfuerzos del Partido, del Estado, de las autoridades a todos los niveles y de las fuerzas armadas para prevenir las tormentas y mitigar los desastres, las lluvias torrenciales, los vientos violentos y la rapidez de las crecidas en los ríos han provocado pérdidas humanas y materiales considerables.



Según estadísticas preliminares, 91 personas han perdido la vida y 11 continúan desaparecidas. Decenas de miles de viviendas fueron inundadas o gravemente dañadas, cientos de miles de hectáreas de cultivos han sido devastadas y millones de cabezas de ganado y aves de corral fueron arrastradas por el agua.



Estas pérdidas son muy graves, causando un inmenso dolor y profundo pesar a las poblaciones y regiones afectadas por los desastres naturales, afirmó.

“Los dirigentes del Partido, del Estado, del Frente de la Patria de Vietnam y de la Asamblea Nacional expresan sus más sinceras condolencias a las familias enlutadas y su solidaridad con las localidades y las poblaciones afectadas”, declaró Van Chien, antes de invitar a los diputados a hacer un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.



Insistió en que, sin importar su violencia, las tormentas e inundaciones eventualmente pasarán, pero el espíritu de solidaridad, fraternidad y la hermosa tradición cultural del pueblo vietnamita, según los principios de “La hoja intacta protege a la hoja desgarrada” y “Ten compasión de los demás como de ti mismo”, perdurará.



Destacó la labor de las fuerzas armadas, la policía y demás cuerpos locales por sus esfuerzos, valentía y dedicación en el rescate de la población, a pesar de las dificultades y los peligros.



Como muestra de solidaridad con las regiones y poblaciones afectadas, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional lanzó un llamado a todos los diputados, funcionarios y empleados de las agencias parlamentaras para realizar una donación equivalente a, al menos, un día de salario. Estos fondos están destinados a ayudar a los damnificados a superar las consecuencias de las catástrofes.



Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, sus adjuntos y todos los diputados participaron en la recaudación de fondos a favor de las víctimas de las inundaciones y tormentas./.