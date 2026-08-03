Asamblea Nacional de Vietnam prioriza reformas para eliminar obstáculos institucionales al desarrollo

Hanoi (VNA) - La primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento) de la XVI Legislatura quedó inaugurada hoy en Hanoi, centrada en el impulso de una amplia agenda legislativa destinada a eliminar los obstáculos institucionales para el desarrollo rápido y sostenible del país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, en la sesión inaugural de la primera reunión extraordinaria. (Foto: VNA)

En la sesión inaugural, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, afirmó que el Parlamento, el Gobierno y los demás órganos competentes están decididos a institucionalizar y aplicar de inmediato las orientaciones del Partido Comunista de Vietnam (PCV), respondiendo a las expectativas de la población y las empresas.



El líder parlamentario destacó que la reunión se celebra en un contexto marcado por la revisión del primer año de organización de las unidades administrativas y funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles y por los esfuerzos del país para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en 2026 y los años siguientes.



Según el programa previsto, durante esta primera reunión extraordinaria, que se prolongará del 3 al 24 de agosto, el Parlamento examinará y aprobará 15 leyes y cuatro resoluciones con carácter normativo, además de debatir por primera vez otros siete proyectos legislativos que serán perfeccionados para su aprobación en el segundo período de sesiones. Asimismo, decidirá sobre siete asuntos importantes relacionados con el desarrollo de infraestructuras estratégicas de transporte y del sistema urbano nacional.



Thanh Man instó a los diputados a estudiar cuidadosamente los documentos, participar activamente en los debates y aportar opiniones de calidad, especialmente sobre las cuestiones que inciden directamente en la población y las empresas.



Subrayó además la necesidad de renovar el pensamiento legislativo para que las políticas y leyes respondan a las exigencias de la realidad, se adelanten a las necesidades del desarrollo y sitúen a los ciudadanos y las empresas en el centro del proceso de elaboración normativa.



En ese sentido, señaló que resulta imprescindible perfeccionar el marco jurídico para resolver eficazmente los problemas urgentes, mejorar el entorno de inversión y negocios, reducir los procedimientos administrativos y los costos de cumplimiento, promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, movilizar nuevos motores de crecimiento y garantizar el funcionamiento eficiente del modelo de administración local de tres niveles.



El presidente de la Asamblea Nacional también pidió reforzar la responsabilidad de los organismos encargados de redactar y examinar los proyectos legislativos, asegurando que cada iniciativa sea preparada con rigor, acompañada de una evaluación integral de su impacto y de consultas con expertos, científicos, empresas y los sectores afectados.



Asimismo, enfatizó que los responsables de los órganos redactores deberán dirigir personalmente el tratamiento de las cuestiones complejas y asumir la responsabilidad por la calidad de cada proyecto de ley o resolución.



Al destacar los avances alcanzados en la construcción y perfeccionamiento del sistema jurídico, especialmente en la renovación del pensamiento legislativo y la aplicación de tecnologías digitales e inteligencia artificial, Thanh Man reiteró que la XVI Legislatura debe convertirse en una dedicada a construir instituciones para el desarrollo.



Con ese objetivo, exhortó a los diputados a identificar las disposiciones legales que aún presentan dificultades en la práctica y formular propuestas concretas, viables y convincentes para perfeccionar cada proyecto legislativo.



Expresó su confianza en que, gracias a la preparación rigurosa de los órganos competentes y al espíritu de responsabilidad, innovación y unidad de los legisladores, la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura cumplirá íntegramente el programa previsto con los más altos estándares de calidad./.