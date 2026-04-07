Asamblea Nacional de Vietnam elegirá hoy al presidente y al primer ministro del país

Hanoi, 07 abr (VNA) – En el marco del primer período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, los diputados elegirán hoy a las principales autoridades del país, entre ellas el Presidente de la República, el Primer Ministro y el Presidente del Tribunal Supremo Popular.

En la apertura de la sesión matutina, se prevé que el Comité Permanente de la AN presente un informe sobre la aprobación de los vicepresidentes del Consejo de Asuntos Étnicos, los subjefes de las Comisiones de la AN y los miembros a tiempo completo de estos órganos.

En una sesión de la Asamblea Nacional de Vietnam (Fuente: VNA)

Asimismo, el Comité Permanente someterá a consideración la lista de candidatos al cargo de Presidente de Vietnam. Los diputados debatirán la propuesta y la aprobarán mediante votación electrónica, antes de proceder a la elección por voto secreto.

Tras anunciarse los resultados del escrutinio, el Comité Permanente presentará un proyecto de resolución sobre la elección del Presidente de la República. Los diputados deliberarán sobre el documento, y posteriormente se incorporarán sus opiniones antes de su aprobación definitiva por vía electrónica.

El jefe de Estado recién elegido prestará juramento y ofrecerá su discurso inaugural. La ceremonia será transmitida en directo por radio y televisión para los votantes y el público en todo el país.

Hacia el final de la sesión matutina, el Parlamento examinará una propuesta y un informe de verificación sobre la estructura organizativa del Gobierno para el período 2026-2031. Los legisladores debatirán el tema, mientras que el Gobierno del período 2021-2026 presentará un informe explicativo que recoja las opiniones de los diputados. Posteriormente, la AN aprobará mediante votación electrónica una resolución sobre la estructura organizativa del Gobierno para el nuevo mandato.

Por la tarde, el Presidente presentará las candidaturas para los cargos de Primer Ministro, Vicepresidente del Estado, Presidente del Tribunal Supremo Popular y Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema. La AN debatirá y aprobará la lista de candidatos por vía electrónica.

El Primer Ministro será elegido por votación secreta. Tras el anuncio de los resultados, el Comité Permanente presentará un proyecto de resolución sobre su elección. Luego de las deliberaciones y la revisión del documento, la AN aprobará la resolución por vía electrónica. El jefe de Gobierno electo prestará juramento y pronunciará su discurso, en una ceremonia que también será transmitida en directo.

Posteriormente, el Parlamento procederá a la elección del Vicepresidente del Estado, del Presidente del Tribunal Supremo Popular y del Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema mediante votación secreta./.